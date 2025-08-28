FOTO/VIDEO Pogledajte filmsku snimku uhićenja Balkanskog kartela! Policija objavila kako je operirao klan

U velikoj međunarodnoj akciji razbijena je narkomreža, pri čemu je uhićeno devet hrvatskih državljana.
Zajedničkom koordinacijom policijskih službenika PU zagrebačke, PNUNSKOK-a, USKOK-a te Službe posebnih kriminalističkih poslova Uprave kriminalističke policije MUP-a provedeno je međunarodno kriminalističko istraživanje kodnog naziva SENIA.
Akcija je provedena uz potporu Europola, Ureda DEA-e u Zagrebu te Nacionalne agencije za borbu protiv droga češke policije.
Kriminalističkim istraživanjem bilo je obuhvaćeno 10 osoba, državljana Hrvatske i Češke Republike, pripadnika kriminalne ćelije Balkanskog kartela, zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Primarno su se bavili organizacijom nabave i krijumčarenja znatnih količina kokaina iz Latinske Amerike te daljnjom distribucijom na području europskih država.
Diljem Hrvatske tijekom srijede uhićeno je devet hrvatskih državljana. Provedene su pretrage stanova, garaža i vozila na 16 lokacija.
Tijekom pretraga pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno:
Protiv osam osoba podnesena je kaznena prijava USKOK-u, a protiv dvije osobe Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku.
Dokazi pokazuju da je zločinačko udruženje raspolagalo s najmanje 30.395 grama kokaina, a pretragama je pronađeno dodatnih 7.334,2 grama kokaina, 7.336 grama amfetamina, 7220 komada tableta ecstasy, 4.352 grama smole konoplje i 1034,4 grama droge MDMA tržišne vrijednosti od najmanje 1.172.608 eura.
"Ovo složeno višemjesečno kriminalističko istraživanje inicirala je hrvatska policija, koja je i bila njegov nositelj, ostvarivši partnersku suradnju s redarstvenim vlastima Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije, Republike Paragvaja, Republike Paname, Republike Kolumbije, Savezne Republike Brazil, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Srbije te Republike Bosne i Hercegovine, uz stalnu potporu Europola i DEA-e", poručili su iz PU zagrebačke.