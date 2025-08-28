FOTO/VIDEO Pogledajte filmsku snimku uhićenja Balkanskog kartela! Policija objavila kako je operirao klan

Zajedničkom koordinacijom policijskih službenika PU zagrebačke, PNUNSKOK-a, USKOK-a te Službe posebnih kriminalističkih poslova Uprave kriminalističke policije MUP-a provedeno je međunarodno kriminalističko istraživanje kodnog naziva SENIA.

Akcija je provedena uz potporu Europola, Ureda DEA-e u Zagrebu te Nacionalne agencije za borbu protiv droga češke policije.

Kriminalističkim istraživanjem bilo je obuhvaćeno 10 osoba, državljana Hrvatske i Češke Republike, pripadnika kriminalne ćelije Balkanskog kartela, zbog sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Primarno su se bavili organizacijom nabave i krijumčarenja znatnih količina kokaina iz Latinske Amerike te daljnjom distribucijom na području europskih država.

Diljem Hrvatske tijekom srijede uhićeno je devet hrvatskih državljana. Provedene su pretrage stanova, garaža i vozila na 16 lokacija.

Tijekom pretraga pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno:

208.739,7 grama konoplje

7.336 grama droge amfetamin

7220 komada tableta droge ecstasy

7.334,2 grama droge kokain

4.352 grama droge smole konoplje

1.034,4 grama droge MDMA

jedan revolver marke TAURUS BRASIL

jedan pištolj marke GRAND POWER

115 komada pištoljskog streljiva raznovrsnog kalibra

27 mobilnih uređaja i 4 prijenosna računala

10 digitalnih vaga za precizno mjerenje težine

dva uređaja za vakumiranje droge i brojač novca

dva ručna sata Rolex i 26 komada skupocjenih torbica

automobil marke Mercedes A klasa

automobil marke BMW, model X 5

oko 33.000 eura, za koji se sumnja da potječe od neovlaštene prodaje droge.

Protiv osam osoba podnesena je kaznena prijava USKOK-u, a protiv dvije osobe Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku.

Dokazi pokazuju da je zločinačko udruženje raspolagalo s najmanje 30.395 grama kokaina, a pretragama je pronađeno dodatnih 7.334,2 grama kokaina, 7.336 grama amfetamina, 7220 komada tableta ecstasy, 4.352 grama smole konoplje i 1034,4 grama droge MDMA tržišne vrijednosti od najmanje 1.172.608 eura.

"Ovo složeno višemjesečno kriminalističko istraživanje inicirala je hrvatska policija, koja je i bila njegov nositelj, ostvarivši partnersku suradnju s redarstvenim vlastima Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije, Republike Paragvaja, Republike Paname, Republike Kolumbije, Savezne Republike Brazil, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Srbije te Republike Bosne i Hercegovine, uz stalnu potporu Europola i DEA-e", poručili su iz PU zagrebačke.