BROJNE REAKCIJE

Detalji špijunskog skandala, pilot odavao tajne: "Takve informacije mogu značajno ugroziti nacionalnu sigurnost"

27. kolovoza 2025.
Tonći Prodan
Tonći Prodan Foto: Dnevnik Nove TV
Hrvatski pilot uhićen je zbog špijunaže za Srbiju. Vojne informacije davao je svojoj djevojki, državljanki Srbije iz Kosovske Mitrovice.
  1. Tenkovi leopard
    promjene na 150 lokacija

    Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
  2. Ilustracija
    stravično nasilje

    Djevojčica javno silovana jer je njezin brat silovao drugu djevojčicu: Uhićeno 20-ak ljudi
  3. Kamp, ilustracija
    Svađali se i u kafiću

    Makljaža u kampu na obali: Tukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac, oštetili su i inventar
