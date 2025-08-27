Detalji špijunskog skandala, pilot odavao tajne: "Takve informacije mogu značajno ugroziti nacionalnu sigurnost"

Pravi špijunski skandal u središtu kojeg je pilot hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sumnja se da je djevojci iz Srbije odavao tajne informacije. Čeka se odluka o istražnom zatvoru.

Hoće li pilot hrvatskog ratnog zrakoplovstva u istražni zatvor, i u ovim trenutcima odlučuje se na Županijskom sudu u Splitu.

Uhićen je pod sumnjom za špijunažu, potvrđeno je iz MORH-a Dnevniku Nove TV.

Sumnja se da je povjerljive informacije odavao svojoj djevojci, inače državljanki Srbije iz Kosovske Mitrovice, a ona ih prenosila dalje.

"Takve informacije mogu značajno ugroziti nacionalnu sigurnost, to regulira zakon o tajnosti podataka, najviša razina je vrlo tajno, i to može nanijeti i nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti. Što je ovdje slučaj, to će utvrditi hrvatski sigurnosni sustav", rekao je bivši djelatnik hrvatskog sigurnosnog sustava dr.sc. Tonći Prodan.

Po prvim informacijama, riječ je o pilotu koji je bio u misiji na Kosovu. Istragu vode i vojna i civilna policija, svim rukovodi DORH koji poručuje da je baš sve u ovoj istrazi tajna.

I pilot i njegova djevojka su bili uhićeni ranije, zatim je pilot pušten, a djevojka odvedena u centar za strance. Nakon pretrage mobitela, u utorak su ponovno uhićeni, potvrđeno je Dnevniku Nove TV.

"Ovakvi se incidenti u svijetu događaju stalno, ali ne moraju završiti na ovakav način – to obavještajna struka zna na više načina upravljati s ovakvom situacijom", dodao je Prodan.

Tonći Prodan (Foto: Dnevnik Nove TV)

Radi se o ozbiljnim optužbama, smatraju članovi odbora za nacionalnu sigurnost.

I svi redom se slažu i ovaj slučaj morat će biti tema odbora.

"Jer nam je u ovakvim vremenima zaista svima cilj, svim strankama, bez obzira na razlike u politikama. Svima nam je cilj sigurnost svih naših građana i naše zemlje, svih naših misija u zemljama u kojima participiramo u misijama", rekla je Sandra Benčić, članica odbora za nacionalnu sigurnost (Možemo).

Kolika je šteta nastala, zanima zastupnike. Kažu, nije ovo prvi incident.

Sandra Benčić Foto: Dnevnik Nove TV

"Imamo potencijalnog špijuna u HRZ, to su vrlo zabrinjavajuće stvari i govore nam kakvo je stanje u oružanim snagama i kakvo je stanje sigurnosti u Hrvatskoj - a ono je vrlo upitno", rekao je Igor Peternel, član odbora za nacionalnu sigurnost (DOMiNO).

Igor Peternel Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovaj slučaj nam jasno govori da je potrebno odgovornije i racionalnije pristupanje sigurnosnim izazovima u kojima se nalazimo. očekujemo odgovor da li je bilo kakvih propusta kod sigurnosnih provjera", rekao je Mišel Jakšić, član odbora za nacionalnu sigurnost (SDP).

"Ovo se može dogoditi u svakoj zemlji, pogotovo u smislu globalnih okolnosti i konteksta u kojem se sve događa, ovo je jedan sigurnosni propust i vjerujem da će služe reagirati na njega", kazao je Dario Hrebak, član odbora za nacionalnu sigurnost (HSLS).

Za kazneno djelo špijunaže predviđena je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina. Iz Vlade su poručili da slučaj ne mogu komentirati, a predsjednik republike – još se nije oglasio.