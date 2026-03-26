FOTO Pogledajte prve fotografije: USKOK u prostorijama skijaškog saveza, pretražuju i Pavlekov dom

U velikoj akciju USKOK-a u četvrtak su provedena uhićenja i istražne radnje u prostorijama Hrvatskog skijaškog saveza u Zagrebu.

Na meti istražitelja su čelni ljudi skijaškog saveza, za koje se sumnja da su tijekom 10 godina iz te krovne hrvatske skijaške organizacije izvukli čak 30 milijuna eura.

USKOK ispred sjedišta Hrvatskog skijaškog saveza Foto: Josip Bandic/Cropix

Pod istragom su dugogodišnji direktor HSS-a Vedran Pavlek, glasnogovornik Nenad Eror i glavni tajnik Damir Raos.

Pročitajte i ovo NA METI ISTRAŽITELJA Tko je Vedran Pavlek? Od ključnog čovjeka hrvatskog skijanja do središta afere koja trese Savez

Istražitelji su jutros opali i u dom Vedrana Pavleka, koji je trenutno nedostupan policiji jer se nalazi u inozemstvu. Pavlek posjeduje nekretnine na Ibizi i u Monaku.

Istražitelji pred kućom Vedrana Pavleka Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Vedran Pavlek Foto: DNEVNIK.hr