Karlovačka policija zbog protupravne naplate, teške ozljede u pokušaju i oštećenja tuđe stvari kazneno je prijavila 43-godišnjaka koji je u utorak, tražeći naplatu duga, došao u kuću 45-godišnjaka te ga napao i porazbijao razne uređaje po kući, a zbog čega mu prijeti zatvorska kazna.

Iz policije su u četvrtak naveli kako je kriminalističkom istragom utvrđeno da je osumnjičeni zbog tražbine fizički i verbalno napao te lakše ozlijedio dvije godine starijeg muškarca, želeći od njega naplatiti tražbinu za kupljene predmete koje mu nije platio, kao i posuđeni novac koji mu nije vratio.

Pritom je razbio elektroničke i druge uređaje po kući napadnutoga, a kako bi si naplatio dio novčanog duga, bez pristanka 45-godišnjaka uzeo mu je bicikl.

Nakon dovršene istrage 43-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku te doveden u nadležno državno odvjetništvo.

Zamjenica karlovačkog općinskog državnog odvjetnika Adriana Gruden rekla je Hini kako su do odlučivanja o kaznenoj prijavi osumnjičeniku određene zaštitne mjere neprilaženja 45-godišnjaku i zabrane komuniciranja s njim, kao i obvezno javljanje policiji jednom tjedno.

Neslužbeno se doznaje kako je dužnik sam došao u policiju prijaviti napadača jer se boji za svoju sigurnost pošto mu je prijatelj došao usred noći istjerati dug, a radi se o novčanoj pozajmici i predmetima koje je od osumnjičenog, kako je rekao, "kupio, ali mu ih još nije platio".

Kazneni zakon za protupravnu naplatu tražbine, silom ili ozbiljnom prijetnjom, predviđa zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci do pet godina, a ako je uz to počinitelj upotrijebio silu ili prijetnju, može biti kažnjen od jedne do osam godina zatvora.