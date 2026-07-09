Mijenjaju se pravila kreditiranja: Državni tajnik otkrio koliko Hrvati duguju

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PišeHina, 09. srpnja 2026. @ 18:30 komentari
Novac, ilustracija
Novac, ilustracija Foto: Getty Images
Brzi krediti i odgođeno plaćanje bit će obuhvaćeni strožim pravilima, uvodi se i nova zaštita građana.
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