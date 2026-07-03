Uskoro velike promjene kod kredita za stan, minusa na računu pa čak i kupnje na rate: "Onima s prosječnim primanjima..."

Kredit za stan, minus na računu, čak i kupnja na rate sve to od studenog uređuje novi Zakon o potrošačkim kreditima.
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"Temeljni cilj zakona je dodatno jačanje zaštite potrošača, odgovornog kreditiranja i transparentnosti tržišta", poručio je ministar financija Tomislav Ćorić.
No, što to zapravo znači za građane, objašnjava stručnjakinja.
"Bit će puno više manje sitnog teksta koji je uvijek stvarao problem, puno manje bi trebalo biti time neugodnih iznenađenja, a s druge strane puno više odgovornosti od strane onih koji kredit nude", rekla je Petra Posedel Šimović, financijska analitičarka.
Petra Posedel Šimović, financijska analitičarka
Foto:
Dnevnik Nove TV
Gotovo je i s uvjetovanjem povoljnijih kredita time da korisnik mora prebaciti plaću. Također, banke od studenog ne smiju povećati minuse bez pristanka korisnika.
Novac - 3
Foto:
Dnevnik Nove TV
Uzimanje kredita
Foto:
Dnevnik Nove TV
Novi zakon ne znači manje kredita, nego odgovornije kreditiranje, ranije je tvrdila Hrvatska udruga banaka. No, pravila se mijenjaju i za teleoperatere. Nema više ni kupnje preskupih mobitela na rate. Od studenoga će vam teleoperateri, baš kao i banke, izračunavati kreditnu sposobnost, a ukoliko već svoju ratu plaćate, zasigurno znajte da će vam kod banke to značiti i nešto niži kredit
Postoje promjene i za one koji kredit tek trebaju dići. Do novca se može, ali sve teže.
Novac - 2
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Po prvi put naglasak pomiče s pitanja hoće li banka odobriti kredit, na građanina, u smislu, može li ga građanin uredno otplaćivati", kazala je Posedel Šimović.
Za one koji su u problemima s dugovima, FINA će nuditi besplatno savjetovanje. Nekima to neće trebati, a krediti će onima s prosječnom plaćom postati još nedostižniji.