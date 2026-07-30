Pogodilo ih je iznenadno nevrijeme: Ima mrtvih, radnici zapeli na skeli, nestao ribar

Jaka oluja s vjetrovima do 125 kilometara na sat pogodila je u srijedu dva glavna brazilska grada, São Paulo i Rio de Janeiro. Najmanje je petero ljudi poginulo, vjetar je rušio stabla, a aktivirala su se i klizišta. Vjetar je uzrokovao poremećaje u javnom, pomorskom i zračnom prometu.
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Ekstremni vremenski uvjeti iznenadili su tisuće stanovnika i uzrokovali hitne intervencije na raznim lokacijama u jugoistočnom Brazilu.
U São Paulu jedan je muškarac poginuo nakon što je na njega palo drvo, a drugi kada je na automobil koji je vozio palo stablo.
U turističkom gradu São Sebastião, na sjevernoj obali države São Paulo, ribar je poginuo kada se njegov brod prevrnuo tijekom oluje.
Osim toga, ribar se vodi kao nestao u obalnom gradu Taritubi.
Nevrijeme u Brazilu
Foto:
Afp
Osim toga, prijavljena su dva smrtna slučaja kao posljedica urušavanja zida u popularnoj turističkoj četvrti Santa Teresa u centru Rio de Janeira, piše brazilski 617.news.
Vatrogasna postrojba Rija izvijestila je da je do poslijepodneva reagirala na 30 incidenata koji uključuju srušena stabla, 26 spašavanja ljudi i četiri klizišta povezana s olujom, dok su vlasti preporučile stanovništvu da izbjegava nepotrebna putovanja i pozorno sluša službene obavijesti.
U Rio Grande do Sulu, na granici s Urugvajem i Argentinom, jaki su vjetrovi u utorak navečer ozlijedili petero ljudi i prisilili na evakuaciju 149 ljudi. Uništene su kuće i infrastruktura.
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