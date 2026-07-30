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U BRAZILU

Pogodilo ih je iznenadno nevrijeme: Ima mrtvih, radnici zapeli na skeli, nestao ribar

PišeV. S., 30. srpnja 2026. @ 13:25 komentari
Nevrijeme u Brazilu
Nevrijeme u Brazilu Foto: Afp
Najmanje petero ljudi poginulo je usred nevremena koje je iznenada pogodilo Brazil.
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