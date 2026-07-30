Pogodilo ih je iznenadno nevrijeme: Ima mrtvih, radnici zapeli na skeli, nestao ribar

Jaka oluja s vjetrovima do 125 kilometara na sat pogodila je u srijedu dva glavna brazilska grada, São Paulo i Rio de Janeiro. Najmanje je petero ljudi poginulo, vjetar je rušio stabla, a aktivirala su se i klizišta. Vjetar je uzrokovao poremećaje u javnom, pomorskom i zračnom prometu.

Ekstremni vremenski uvjeti iznenadili su tisuće stanovnika i uzrokovali hitne intervencije na raznim lokacijama u jugoistočnom Brazilu.

U São Paulu jedan je muškarac poginuo nakon što je na njega palo drvo, a drugi kada je na automobil koji je vozio palo stablo.

U turističkom gradu São Sebastião, na sjevernoj obali države São Paulo, ribar je poginuo kada se njegov brod prevrnuo tijekom oluje.

Osim toga, ribar se vodi kao nestao u obalnom gradu Taritubi.

Nevrijeme u Brazilu Foto: Afp

Osim toga, prijavljena su dva smrtna slučaja kao posljedica urušavanja zida u popularnoj turističkoj četvrti Santa Teresa u centru Rio de Janeira, piše brazilski 617.news.

Vatrogasna postrojba Rija izvijestila je da je do poslijepodneva reagirala na 30 incidenata koji uključuju srušena stabla, 26 spašavanja ljudi i četiri klizišta povezana s olujom, dok su vlasti preporučile stanovništvu da izbjegava nepotrebna putovanja i pozorno sluša službene obavijesti.

A powerful wind storm has claimed at least five lives across southeastern Brazil, with wind gusts reaching 125 km/h.



Flights, public transport and electricity services have been disrupted as Rio de Janeiro and São Paulo recover. pic.twitter.com/OwdMVkJfxO — Ticker (@tickercotweets) July 30, 2026

U Rio Grande do Sulu, na granici s Urugvajem i Argentinom, jaki su vjetrovi u utorak navečer ozlijedili petero ljudi i prisilili na evakuaciju 149 ljudi. Uništene su kuće i infrastruktura.

Hladna fronta koja je stigla do središta Brazila izazvala je potpuni kaos, od bespomoćnih građevinskih radnika na skelama koje je tresao vjetar, preko privremeno paraliziranog javnog prijevoza, do zatvaranja žičare na planini Šećerna glava, jedne od glavnih atrakcija Rio de Janeira.

Ventania de 105 km/h derruba árvores, provoca apagão e paralisa transportes no Rio. Leia mais: https://t.co/Y9nQk5xVS0 pic.twitter.com/Po39aApH8o — PortalVIU! (@Portal_VIU) July 30, 2026

Kod Krista Otkupitelja turiste je iznenadila nagla promjena vremenskih uvjeta. Udari vjetra dogodili su se tijekom dana visokih temperatura i vedrog neba.

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju stotine ljudi kako brzo napuštaju plaže Copacabanu i Ipanemu dok vjetar podiže velike količine pijeska i odnosi suncobrane i ležaljke za plažu.

🇧🇷 Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a turistas en Praia Grande, Ubatuba (Brasil), donde mesas y sillas salieron volando por la intensidad del temporal. El fenómeno también provocó caída de árboles, daños en estructuras y cortes de energía en distintos sectores de la… pic.twitter.com/vsnlLevCHL — InfoConurbana (@InfoConurbana) July 30, 2026

Centar za hitne operacije Rija pripisao je fenomen dolasku hladne oceanske fronte.