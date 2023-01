Inspekcijske Državnog inspektorata, tržišna, turistička i inspekcija rada obavljaju pojačane inspekcijske nadzore koji imaju za cilj utvrditi je li došlo do porasta cijena roba i usluga neposredno prije uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute, proces konverzije kune u euro ne smije rezultirati povećanjem cijena.



Tržišna, turistička i inspekcija rada nadzore obavljaju po službenoj dužnosti kao planirane nadzore te povodom prijava građana kojih je od prvoga dana ove godine u Državni inspektorat pristiglo više od stotinu, kažu.

Preračunavanje ili povećanje cijena? "Potrošači mogu bilo kakve nepravilnosti prijaviti nadležnim tijelima"



Od 02. do 04. siječnja 2023. godine na području cijele Hrvatske obavljena su 534 inspekcijska nadzora.



197 nadzora obavljeno je u djelatnosti trgovine na malo, uključujući pekare, frizere i kozmetičare kao i usluge parkinga.



Prema prvim podacima utvrđeno je povećanje cijena u razdoblju koje je neposredno prethodilo uvođenju eura u šest inspekcijskih nadzora trgovina te u 21 nadzoru trgovine na malo pekarskim proizvodima.

Predsjednica udruženja ugostitelja za Dnevnik Nove TV: "Stvar je svakog ugostitelja hoće li otjerati gosta. No, ako su svi krivo iskazali cijene, onda su dobili krivi input"

"U trgovini je zabilježen porast cijena pojedinih proizvoda od 3 do 19 % (povećanje cijene čokolade, pekarskih proizvoda, piva, maslaca, kiselog vrhnja, toaletni papir, kave i dr.). Kako je utvrđivanje činjenica o razlozima povećanja cijena u postupku, po okončanju inspekcijskih nadzora, ako se utvrdi neopravdano povećanje cijena, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača poduzet će se propisane mjere", priopćeno je.



U uslužnim djelatnostima, pretežito frizerske usluge te usluge njege i uljepšavanja tijela kao i usluge parkinga obavljeno je ukupno 94 inspekcijska nadzora u kojima je u 17 nadzora utvrđeno povećanje cijena. U predmetnim slučajevima radi se promjeni cijena tih usluga neposredno prije 01. siječnja 2023. Prema preliminarnim podacima, porast cijena kontroliranih usluga kreće se od 10 do čak 80 %.



Turistički inspektori Državnog inspektorata u istom razdoblju obavili su 151 inspekcijski nadzor. Od ukupnog broja obavljenih nadzora, turistički inspektori su u 52 inspekcijska nadzora utvrdili povećanje cijena ugostiteljskih usluga.



"Komparativnom analizom cijena pojedinih usluga po starom cjeniku te po važećem, novom cjeniku, utvrđeno je povećanje cijena od 1 do 10%".

Inflacija ili dolazak eura? Cijene rastu, ekonomski stručnjak upozorava: "Prostor za špekulacije znatno je veći"

Inspekcija rada Državnog inspektorata od početka ove godine obavila je 186 inspekcijska nadzora u kojima je nadzirana obveza dvojnog iskazivanja ukupnog iznosa isplaćenog radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknade plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. U jednom slučaju utvrđeno je kršenje članka 52. stavka 1. Zakona, a poslodavac je otklonio nepravilnost u tijeku nadzora.



Inspekcije Državnog inspektorata i dalje će, svaka inspekcija u dijelu svoje nadležnosti nastaviti koordinirano i kontinuirano obavljati inspekcijske nadzore, a sve u cilju zaštite potrošača te zaštite prava radnika.