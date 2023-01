Vlada je predstavila mjere protiv lovaca u mutnom. Nakon sjednice Vlade Filipović je napao telekome i njihovu najavu o podizanju cijena. O mjerama Vlade kaže da nisu molba već obvezujući zaključci.

Na sjednici Vlade usvojen je Prijedlog zaključka o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, kojim se poslovni subjekti koji su povisili cijene roba i usluga protivno Zakonu o uvođenju eura obvezuju da revidiraju maloprodajne cijene tako da budu određene najviše do visine maloprodajnih cijena koje su vrijedile 31. prosinca 2022.

Najavljene su brojne inspekcije prema onima koji su neopravdano digli cijene. Izjavu nakon sjednice Vlade dali su ministar Filipović i glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Filipović je izjavio da mjere Vlade nisu molbe, već zaključci i da Vlada ima još mehanizama i mjera prema onima koji neće vratiti cijene.

Na pitanje zašto misli da će ih trgovci poslušati, ministar Filipović odgovara:

"Mi smo ih obvezali da to naprave, a ako ne naprave onda će inspekcija napraviti nadzore, a mislim da to za njih onda neće biti dobro. Ovo je akt koji je jasna poruka Vlade. To su stvari koje se ne smiju raditi, a u slučaju da nas trgovci ne poslušaju, to ne isključuje da nećemo povlačiti još poteza, od ukidanja subvencija na struju, poreznih opterećenja...", kazao je.

"Ovo je zaključak Vlade, i ne znam tko bi ga se usudio ne poštovati. Ovo nije molba", rekao je Filipović. "Ako vidimo da se ne poštuje zaključak imamo i druge mjere, reći ćemo...sad ćemo ograničiti cijene proizvoda i to vam je tako", poručio je Filipović.

"Imamo dodatne mehanizme, i nadam se da ih nećemo upotrebljavati", upozorio je Filipović one koji se neće držati zaključka Vlade.

Pojasnio je da će Zaključak biti na snazi dok su god inspekcije na terenu i dok god građani šalju prigovore.

Upozorenje telekomima

Pojasnio je što će biti s najavom Telekoma o poskupljenju i hoće li se to odnositi i na njih.

"Vidim to kao ozbiljan problem, u ovakvoj situaciji nije korektno najavljivati poskupljenja. Dobijaju jeftinu struju i najava poskupljenja nije korektna. Pozivamo ih da revidiraju to promišljanje", kazao je.

Na pitanje hoće li trgovci poslušati Vladu, odgovara: "Nadam se, trebaju razmišljati o tome kako pridonijeti održavanju standarda građana, a mi imamo još mehanizama ako ne poslušaju", rekao je.

Na pitanje što ako trgovac dokaže da je dizanje cijena bilo opravdano, odgovara: "Građani su nam na prvom mjestu, a to nas ne zanima. Ovo je obvezujući zaključak, itekako ćemo pratiti što se događa, a imamo još mehanizama koje možemo primijeniti prema trgovcima", rekao je.

Izjavu je dao i glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Napomenuo je kako postoje mehanizmi da se otkrije što je opravdano, a što neopravdano dizanje cijena.

Izvijestio je da je u protekla dva dana provedeno 306 nadzora vezanih uz cijene te je utvrđeno 96 prekršaja.

Što se tiče trgovine, kaže kako preliminarni podaci pokazuju da je zabilježen rast cijena od tri do 19 posto i to za čokoladu, pekarske proizvode, pivo, maslac, kiselo vrhnje, toaletni papir, kavu i druge artikle. Utvrdit će se radi li se o neopravdanom povećanju cijena.

U uslužnim djelatnostima, povećanje se kreće od 10 do 80 posto, a turistički inspektori su u 151 nadzoru utvrdili 52 povrede odnosno povećanja cijena, od jedan do deset posto.

"Valjda sad netko mora shvatiti da ovo ne može pasti na kičmu hrvatskog potrošača, iskoristit ćemo sve alate", kazao je.

"Vlada razmišlja o novim paketima mjera, a ako vam je netko pružio ruku i bio partner, pa onda valjda i s druge strane se treba shvatiti da ne treba kršiti propis. Mi kontroliramo radi li se sukladno propisima. Sve ima svoje granice", rekao je.

Potvrdio je i da se razgovara i razmišlja o crnim listama prema trgovcima. No ipak smatra da potrošač treba biti taj koji će odlučiti gdje će se kupovati.