Mnoge koji su došli popiti kavu na splitsku rivu dočekao je šok, a to je zaokruživanje na više cijene.

Nakon uvođenja eura mnogi su građani šokirani jer su mnogi to iskoristili i zaokružili na više cijene.

U Splitu je reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič razgovarao s Jelenom Tabak, predsjednicom Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK.

Kako je reporter naglasio Splićani su šokirani jer kava koja je prije koštala 10 kuna sada košta 11 kuna i 25 lipa, odnosno u eurima prije je koštala jedan euro i 30-ak centi, a sada košta jedan euro i pol.

Tabak je naglasila da ne treba generalizirati i da vjeruje da to nisu napravili svi ugostitelji.

"Ako je došlo do zaokruživanja to se ne bi smjelo raditi, u redu ako je netko s euro i 38 centi zaokružio na euro i 40 centi to je druga stvar, ali poskupljenje kave koje ste naveli na početku nije u redu", poručila je Tabak.

"Formiranje cijena nikada nije bilo ograničeno, moguće i da su neki ugostitelji u novogodišnjoj noći zbog potražnje podigli malo cijene. No, ne treba govoriti u množini. Ako su neki ugostitelji krivo zaokružili to nije u redu. To je stvar svakog ugostitelja hoće li otjerati gosta. No, ako su svi ugostitelji krivo iskazali cijene onda su svi dobili krivi input informacije", poručila je.

Na upit da komentira izjavu Plenkovića koji je rekao da uvođenje eura nije razlog za podizanje cijena Tabak je odgovorila: "Naravno da to nije razlog za podizanje cijena, ono što je razlog je povećanje cijena energenata, troškova najamnina, uvoznih troškova... To je druga stvar. Ako su svi pogriješili vjerujem da će taj sastanak premijera s predstavnicima uroditi plodom i da ćemo svi dobiti informaciju kako formirati cijene", poručila je.

Otkrila je i kako u svom restoranu od ove godine plaća višu cijenu najamnine i iako nije zaokruživala cijene na više, u siječnju će morati razmisliti o rekalukaciji cijena.

Što se tiče situacije da mnogi ugostitelji nisu imali dovoljno sitniša da ga vraćaju svojim gostima, Tabak vjeruje da su se svi dobro pripremili, ali da treba shvatiti da ugostitelji nisu mjenjačnica.

