Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"

Večer koja je trebala ostati u lijepom sjećanju za neke goste na svadbi u Rakovom Potoku kraj Zagreba obilježilo je šokantno otkriće.

"Bili smo na svadbi kad je počela jako padati kiša. Kasnije smo vidjeli da nam je netko provalio u automobile i pokrao stvari", za 24sata je ispričao jedan od gostiju.

Zagrebačka policija potvrdila je da je nepoznati počinitelj provalio u automobile u subotu između 19 i 23:50 sati te iz njih otuđio novac, a materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

"Meni su pokrali 400 eura. Iz policije su nam rekli da nisu nikada vidjeli ovako nešto na njihovom području", rekao je gost te dodao: "Sinoć je kiša padala, a kako smo svi od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute, otisaka nema. Problem je što nam tom parkingu nije bilo ni kamera."

Iz ugostiteljskog objekta se rekli da je od 160 gostiju njih šestero pokradeno.

"Postavili smo i kamere, a nažalost, pokradeni auti bili su parkirani na mjestu gdje ih nema", napomenuo je vlasnik objekta.