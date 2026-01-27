DORH pokrenuo istragu protiv trojca: Oštetili proračun za više od milijun eura, među njima i Lukša Jakobušić?

Dubrovačko tužiteljstvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv troje državljana Republike Hrvatske, u dobi od 57 godina i dvoje u dobi od 50 godina, izvijestio je DORH u ponedjeljak, ne navodeći imena okrivljenih.

Osumnjičene se tereti za utaju poreza ili carine te neisplatu plaća.

Prema priopćenju dubrovačkog tužiteljstva, postoji sumnja da, od 30. lipnja 2015. do siječnja 2022., kao odgovorne osobe udruge sa sjedištem u Dubrovniku, u nakani umanjenja porezne obveze i drugih obveznih davanja udruge nastalih po osnovi rada, na štetu Državnog proračuna, zaposlenika i drugih osoba angažiranih po osnovi rada, pojedine zaposlenike nisu prijavili kao zaposlenike udruge, dok su s ostalim osobama dogovorili da će im dio plaće isplaćivati preko računa.

Dio plaće im je isplaćivan u gotovini, a na te gotovinske isplate nije obračunat i plaćen porez i prirez te nije izvršena obveza plaćanja doprinosa Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Sumnja se da su u navedenom razdoblju, na štetu proračuna, umanjili poreznu obvezu udruge na dohodak i prirez u ukupnom iznosu od 462.503,69 eura, te nisu obračunali i uplatili doprinose iz plaće za mirovinsko osiguranje u ukupnom iznosu od 444.469,31 eura, te doprinose za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 376.211,83 eura.

Radi se o odgovornima u dubrovačkom Vaterpolskom klubu Jug. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, istraga je navodno otvorena protiv bivšeg predsjednika kluba Lukše Jakobušića, sadašnjeg Tomislava Dumančića i Ognjena Kržića, sportskog direktora kluba. Kaznena prijava podnesena je još 14. listopada 2022. godine.

Kad su izvidi već bili u tijeku, Jakobušić je tada i kao predsjednik Hajduka u travnju 2023. godine izjavio: "Već neko vrijeme upoznat sam s izvidima Županijskog odvjetništva koji traju već gotovo godinu dana. U formalno-pravnom smislu ne vodi se nikakav kazneni postupak, već se provode izvidi zbog sumnji na određene knjigovodstvene nepravilnosti oko isplata i obračuna plaća u Vaterpolo klubu Jug".

Dodao je da navedeni izvidi obuhvaćaju duži vremenski period, između ostalog i razdoblje u kojem je on bio predsjednik Juga te da stoga smatra "potpuno normalnim i logičnim da bude ispitan".