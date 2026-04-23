Tko zapravo ima koristi od cijele situacije? "Jared Kushner, Eric Trump... Traži se pokretanje istrage"

Dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić o najnovijim porukama Trumpa kaže:

"Svi prate njegove objave na društvenim mrežama. U posljednjoj, bez imalo zadrške, poručio je da 'naši minolovci upravo sada čiste tjesnac' te je naredio da se ta aktivnost nastavi 'trostrukim intenzitetom', kako je naveo Donald Trump.

S druge strane, brojni analitičari upozoravaju da se trenutačno nijedan brod američke mornarice ne nalazi u Hormuškom tjesnacu. Umjesto toga, u njegovu širem području – u Omanskom zaljevu i Arapskom moru – raspoređeno je sedamnaest američkih ratnih brodova.

Valja istaknuti i da su svi dosadašnji napadi na iranske brodove za postavljanje mina izvođeni iz zraka. Trumpova objava dolazi dan nakon što je Washington Post objavio procjenu Pentagona prema kojoj bi uklanjanje mina iz Hormuškog tjesnaca moglo potrajati i do šest mjeseci.

Američki predsjednik osvrnuo se i na unutarnje odnose u Iranu, ustvrdivši da nije jasno tko zapravo donosi odluke te da se vodi borba između umjerenih i radikalnih frakcija. Prema njegovim riječima, takva situacija vodi prema 'potpunom kolapsu sustava'.

Međutim, stručnjaci za Bliski istok u Washingtonu nude drugačiju sliku. Smatraju da je ubojstvo ajatolaha na početku napada na Iran otvorilo veći prostor Revolucionarnoj gardi, koja sada ima znatno veći utjecaj nego ranije.

Istodobno, tvrde da određene skupine unutar iranskog vodstva, bez obzira na razlike, zajednički djeluju u aktualnoj situaciji. Kažu i da Revolucionarna garda ima mnogo veći prostor nego ranije", kaže Puljić.

Dok traje napetost oko Hormuškog tjesnaca, američka administracija suočava se i s nizom unutarnjih problema, uključujući optužbe za korupciju.

"U središtu pozornosti našao se Jared Kushner, Trumpov zet, kojeg se optužuje da je prikupio značajna financijska sredstva. Podsjeća se da je još tijekom prvog mandata dobio dvije milijarde dolara iz Saudijske Arabije, a sada ga se tereti da prikuplja novac dok istodobno djeluje kao glavni pregovarač Sjedinjenih Američkih Država za Iran i Gazu. Zbog toga se traži pokretanje službene istrage oko toga.

Pitanje tko zapravo ima koristi od cijele situacije dodatno je otvoreno izjavom Ericа Trumpa, koji je za Fox News rekao da je njegova tvrtka dobila posao vrijedan 1,24 milijarde dolara od Pentagona. Ima mnogo toga što bi moglo svrstati pod korupciju, ali treba, naravno, to dokazati.

Uz to, američku javnost potresaju i kadrovski potresi u Pentagonu, uključujući ostavke u vrhu mornarice. Navodno je Trump nezadovoljan tempom proizvodnje ratnih brodova. Navodno ih se malo proizvodi.

Kontroverze dodatno produbljuje i izjava Paola Zambolinija, bliskog Trumpova suradnika i posebnog izaslanika za geopolitička pitanja.

On je predložio da Italija zamijeni Iran na Svjetskom nogometnom prvenstvu, što je izazvalo oštre reakcije u SAD-u.

Zambolini je, inače, rođen u Italiji i poznat je po tome što je Melaniju Trump doveo u Sjedinjene Američke Države.

Na kraju, u potpuno drugačijem tonu, stižu i vijesti vezane uz nogomet. U Aleksandriji, gradiću nedaleko od Washingtona, gdje će tijekom Svjetskog prvenstva boraviti hrvatska reprezentacija, već vlada veliko uzbuđenje. Sve je spremno za dolazak hrvatskih nogometaša, a grad, kako se ističe, izgleda 'kao iz bajke' i s nestrpljenjem očekuje 'kralja Luku'", izvještava Puljić.