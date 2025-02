Iako se o Jadroliniji razgovaralo i na koalicijskom sastanku, bila je to jedina javna tvrtka koja se u koaliciji spominjala - barem u utorak. Pitanje Uprave Hrvatskih šuma još nije riješeno, ali bez obzira na ultimatume Josipa Dabre, Domovinski pokret poručuje - nema govora o nestabilnosti u koaliciji.

Dočekao je "svojeg" ministra i pohvalio se njegovim radom, a onda se morao osvrnuti na onoga koji to više nije. Opovrgava postojanje bilo kakvih ultimatuma.

"Gospodina Dabru po meni ne trebamo uopće izvlačiti iz konteksta Domovinskog pokreta, gospodin Dabro će glasati onako kako će glasati Domovinski pokret i tu je točka. Nije to neka osobito napeta situacija, po meni su to normalni razgovori i normalni uvjeti", kazao je Ivan Penava.



Na pitanje o drugim javnim tvrtkama i institucijama kojima Domovinski pokret želi upravljati te je li tu temu otvarao s partnerima stiže neodređen i neobičan odgovor.

"To je život, to ide, to su faze, nema tu konačnog dogovora. To su faze u razvoju koje se dogovaraju i koje se mijenjaju svakog dana, osnivaju se nove agencije i stare se gase, tako i tvrtke, ministarstva, struktura unutar ministarstava, dakle to vam je život", poručuje Penava.



Visoka razina razumijevanja i s druge, veće strane unutar koalicije.

"Razgovor mene i predsjednika Penave je trajan. I u Dubrovniku smo, evo, sjedili zajedno i on će sjesti s predsjednikom HDZ-a, tako da tu nema nigdje mjesta drami i dramatiziranju", rekao je Branko Bačić.



Ponavlja da prvo treba potvrditi ministra, a onda rješavati pitanje Hrvatskih šuma.

"Radi se o trgovačkom društvu od posebnog interesa za ovu državu. Imenovanje Uprave moramo provesti prema proceduri koja je predviđena zakonom, jasno da ćemo oko toga još sjesti, ali do 11. veljače ćemo imati rješenje", poručuje Bačić.



Nakon toga ne čude ni zaključci manjih partnera u koaliciji.

"Uvijek je teže i kompliciranije raditi u širokim koalicijama poput ove koju imamo, ali uvjeren sam da će ova Vlada i ova koalicija naći rješenja za sva pitanja vezana za javna poduzeća, sve tvrtke i da će u ovom sastavu upravljati Hrvatskom i u idućem razdoblju", kazao je Hrvoje Zekanović.



A neka rješenja su se već našla, neslužbeno se može čuti da su za pomirljive tonove Domovinskog pokreta odgovorne tri fotelje koje će im uskoro pripasti: jedna u Apisu, druga u Hrvatskim cestama i treća u JANAF-u.

