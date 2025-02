Penava ide na Milanovićevu inauguraciju? "Mislim da je poziv..."

Predsjednik DP-a Ivan Penava referirao se u utorak na izvješće o istrazi na trajektu Lastovo, rekavši kako je propusta nedvojbeno bilo, postoje odgovorne osobe i "nema tu sada imena i prezimena, stranačke pripadnosti, ranga", te treba napraviti sve kako bi žrtva stradalih dobila smisao.

"Ako Agencija za istraživanje nesreća izađe sa stavom kakvim je izašla, nedvojbeno je da je tu bilo propusta. Nedvojbeno je da procedure, koje su utvrđeno postojale, ali nisu bile dovoljno razrađene pa ih se uz to nije poštivalo. Pod broj jedan, treba istaknuti da živote ne možemo vratiti. Mora se napraviti sve da ova žrtva, tragedija, dobila smisao", komentirao je Penava.

Po njegovim riječima, postoje odgovorne osobe u firmi, koje se kroz analize, detektira i 'tu nema imena i prezimena, stranačke pripadnosti, ranga'.

Tu se, ističe, jednostavno u vertikalnom lancu zapovijedanja mora znati tko što radi, tko za što odgovara i sukladno tome snositi odgovornost.

"Mislim da u kontekstu svega što se događa s DP-om vezano za Josipa Dabru - apsolutno nisam za dvostruke aršine, dvostruke kriterije. Ako smo odgovorni, ako vrijede kriteriji da za neodgovorno ponašanje moraju padati ostavke, onda moraju i za gubitke ljudskih života. Mislim da nisam rekao ništa što 99 posto Hrvata ne misli, jednako tako vas novinara i nas političara. Očekujem hladne glave odluke bez emocije, po liniji odgovornosti, jer nismo bitni mi i naše dužnosti ni fotelje, nego ljudski životi", poručio je Penava.

Tragediju i živote, kaže, ne možemo vratiti, ali iz pogrešaka i rupa u sustavu učiti možemo i moramo. "Ako to ne budemo činili, onda svi skupa moramo razmisliti kakvi smo ljudi, sustav i država", ustvrdio je.

Penava nije siguran je li dobio poziv za Milanovićevu inauguraciju

Na pitanje novinara je li dobio poziv za inauguraciju predsjednika Republike Zorana Milanovića, kazao je kako misli da je poziv stigao, ali nije siguran.

Novinare je zanimala i sudbina predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića kao i hoće li bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro u Saboru glasati na svoju ruku. "Glasat će kako glasa Domovinski pokret. Tu je točka, iza toga nema nikakve druge premise", uzvratio je Penava.

Što se tiče Hrvatskih šuma, kaže, razgovarat će s partnerima, kao i dosad. "Nije to osobito napeta situacija. Po meni su to normalni razgovori i uvjeti. Svode se na stvar da jednostavno ne možete držati određeni resor, primjerice ministra Šipića, koji mora odgovarati za vertikalu ispod sebe, a ne znati što se radi, i ne imati povjerenja u ljude. Apsolutno ni jedne milisekunde nikoga unutar DP-a izložiti takvoj situaciju, niti bih sebi to dozvolio. Jednostavno nije fer. Ne možete gurnuti čovjeka u poziciju da svojim potpisom odgovara za radnje na koje ne može utjecati. Onda kada se dogodi nešto, treba odgovarati, a objektivno nije imao manevar da ispravi stvari. Očekujem brzo dogovor oko tih priča", kazao je Penava.

