Jedni će bježati od pljuska, drugi uživati u ranom ljetu: Meteorolog donosi detalje

Ljeto je tu, ove godine već u posljednjoj dekadi svibnja. I ne samo kod nas. Prema Europskom centru za srednjoročnu prognozu vremena u sljedećem tjednu na većem području zapadne Europe temperatura će biti i 10-ak stupnjeva iznad prosjeka za doba godine. Kod nas, čak nešto manje. Većinom između 3 i 6.

Iznadprosječno toplo trebalo bi se nastaviti tijekom cijelog lipnja, uz moguće kraće prodore svježine. Ovih dana bit će i dosta sunca, povremeno i mjestimice tek umjerena naoblaka i tu i tamo možda poneki poslijepodnevni pljusak: u ponedjeljak, pa u srijedu, četvrtak. No bit će to rijetko.

Vrijeme sutra

Ponedjeljak počinjemo suncem. Većinom sunčano u našim krajevima bit će od jutra. Na Jadranu će puhati uglavnom slaba i umjerena bura, s ponekim jakim udarom podno Velebita. U unutrašnjosti vjetar sa sjevera. Neće biti hladno, jutarnja temperatura sad je već i na kopnu dosta ugodna, od 13 do 16 stupnjeva. U gorju će biti između 9 i 12, a na Jadranu od 17 do 21.

Pretežno sunčano nastavit će se i tijekom dana. Mjestimice umjerena naoblaka, rijetko gdje i poneki kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, temperatura od 29 do 31 stupanj.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu zadržat će se većinom sunčano, te vrlo toplo i vruće. Tijekom dana ponegdje - kratkotrajan pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će temperatura biti između 28 i 31 stupanj.

Sunčano će prevladavati i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. U gorju isto ne isključujemo mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Na moru će puhati slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a kasnije i sjeverozapadnjak. U gorju umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura od 24 do 28 stupnjeva, dok će na sjevernom Jadranu biti između 29 i 31.

I u Dalmaciji i sutra sunčano i vruće. Ujutro slaba i umjerena bura, potom će većinom puhati zapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura najčešće od 29 do 31 stupanj.

Temperatura mora je još uvijek 18 ili 19, u Splitu danas 20, a u Puli, kao i protkela dva dana 21. UV-indeks bit će visok, no u gorju, unutrašnjosti Dalamcije i zapadnoj Slavoniji i vrlo visok.

Prognoza za tjedan

Sunčano vrijeme prevladavat će i u nastavku tjedna, tek povremeno uz umjerenu naoblaku lokalno stoji mogućnost za kraće pljuskove. Uglavnom u srijedu i četvrtak. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura u porastu, sredinom tjedna na kopnu očekujemo i 32 stupnja, a potom u drugoj polovici će biti manje vruće.

I na Jadranu će prevladavati sunčano te cijeli tjedan vruće. U četvrtak mjestimice umjerena naoblaka, pri čemu je u Dalmaciji lokalno moguć poneki pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. U četvrtak će pojačati. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati.

Dakle, u danima koji slijede dosta sunca, dosta topline, rijetko gdje i poneki poslijepodnevni pljusak. Tek manje osvježnje u kopnenom području stiže u drugoj polovici tjedna, koje čak i neće biti osobito izraženo. Bit će ugodnije.