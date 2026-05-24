Stiže novi udar za kupce nekretnina: U drugim zemljama već se događa crni scenarij

Kriza zbog rata na Bliskom istoku prelila se i na tržište nekretnina te su naglo porasli troškovi kredita širom Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Onima koji planiraju kupiti novi dom zaduživanjem u banci ili žele refinancirati postojeći zajam, u narednim će mjesecima to sigurno biti još teže, odnosno skuplje.

Banke u eurozoni već su postrožile uvjete za dodjelu kredita u prvom kvartalu, a iz Europske središnje banke (ECB) očekuju da će klijentima postaviti još strože uvjete tijekom narednih mjeseci. Neke banke navele su među razlozima postrožavanja uvjeta za dodjelu kredita veliku potrošnju energije i zbivanja na Bliskom istoku.

U SAD-u je rat na Bliskom istoku već doveo do toga da je kamatna stopa na 30-godišnje stambene kredite porasla na 6,36 posto, što je više nego u rujnu 2025. godine, prije nego što je američki Fed započeo ciklus smanjenja kamata. Sličan trend prisutan je već i u europodručju, piše Financial Times.

Rast kamata u Njemačkoj i UK-u

U Njemačkoj, najvećem europskom gospodarstvu, kamate na stambene kredite porasle su za oko 0,3 postotna boda. Popularni desetogodišnji krediti sada dosežu kamatu od približno 3,6 posto. To znači da bi godišnji trošak kamata za novi kredit od 350.000 eura mogao porasti za oko 1000 eura, odnosno na približno 13.000 eura godišnje.

"Kamatne stope su naglo porasle u roku od nekoliko tjedana", rekao je Florian Pfaffinger, izvršni direktor u Dr Kleinu, tvrtki za kreditno posredovanje, dodajući da su ti potezi “uznemirili tržište”.

Rekao je da su neki kupci nekretnina požurili finalizirati svoje kredite prije bilo kakvih daljnjih povećanja kamatnih stopa.

Najveći rast trenutačno bilježi Ujedinjeno Kraljevstvo. Prosječna kamata na dvogodišnje fiksne stambene kredite porasla je s 3,97 posto krajem veljače na 5,1 posto u travnju.

Ako Hormuški prolaz ostane zatvoren, kamate će još rasti

Hina Bhudia iz tvrtke Knight Frank Finance upozorila je kako je ovaj nagli rast kamata na nove kredite s fiksnom kamatnom stopom zadao značajan udarac kupovnoj moći građana.

Investitori i ekonomisti vjeruju da će kamatne stope dodatno porasti ako promet kroz Hormuški tjesnac, kroz koji se prije sukoba prevozila petina svjetske nafte, ostane ograničen.

To bi na kraju prisililo središnje banke da podignu kamatne stope kako bi obuzdale cjenovni pritisak, što bi dodatno opteretilo potencijalne kupce. Veće cijene kredita u konačnici bi dovele do toga da manje ljudi kupuje nekretnine.

"Neizbježno ćemo vidjeti usporavanje transakcijske aktivnosti i pritisak na cijene nekretnina kako se bude osjećao porast hipotekarnih stopa. Koliko će to zapravo ovisiti o tome koliko će dugo trajati sukob", ocijenila je Bhudia.

Veliki pad prometa na hrvatskom tržištu

Tržište nekretnina u Hrvatskoj usporava već par godina, a u 2025. je u odnosu na godinu ranije promet pao za 13,4 posto. Broj kupoprodaja je, prema podacima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, pao za čak 21,7 posto.

Pad je bio posebno izražen u priobalju, pa je u pojedinim županijama, poput Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske, promet pao gotovo za trećinu. Također, smanjen je broj stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj, osobito kupaca iz zapadne Europe. S druge strane, cijene su nastavile rasti, a na godišnjoj razini skočile su za 14,1 posto.

U SAD-u, porast kamata na stambene kredite dolazi u trenutku kada se tržište već borilo s lošijom ponudom nekretnina prije početka sukoba na Bliskom istoku krajem veljače.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa pokušala je ublažiti rast kamata korištenjem državnih institucija Fannie Mae i Freddie Mac za otkup obveznica povezanih s hipotekarnim kreditima. No analitičari smatraju da je učinak tih mjera praktički poništen zbog ratnih zbivanja i nesigurnosti na tržištima.

Brian Lewis, agent za nekretnine u američkoj brokerskoj kući Compass, kaže da su se mnogi potencijalni kupci pomirili s činjenicom da se kamatne stope na stambene kredite od 2 posto, koliko su bile tijekom pandemije COVID-a, neće tako skoro ponoviti.