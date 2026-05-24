Macron u značajnom trenutku nazvao Lukašenka, poslao mu upozorenje: Procurili detalji

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je bjeloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka da ne eskalira upletenost svoje zemlje u ruski rat protiv Ukrajine tijekom telefonskog razgovora u nedjelju, rekao je izvor blizak Macronu.

Razgovor se, prema navodima, dogodio usred sve češćih nagađanja da bi se Bjelorusija mogla uključiti u rat kao potpora Rusiji.

Ranije su i bjeloruski državni mediji izvijestili da su čelnici razgovarali telefonom, navodeći da je poziv inicirala francuska strana.

"Macron je naglasio rizike za Bjelorusiju ako dopusti da bude uvučena u ruski agresorski rat protiv Ukrajine", rekao je francuski izvor za Agence France-Presse, prenosi Kyiv Independent. "Također je pozvao Aleksandra Lukašenka da poduzme potrebne korake za poboljšanje odnosa između Bjelorusije i Europe", dodao je.

Poziv se dogodio manje od tjedan dana nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija možda priprema novu ofenzivu na sjeveru Ukrajine uz pomoć Bjelorusije. Nedugo prije toga Minsk je objavio da sudjeluje u zajedničkim vježbama s nuklearnim oružjem s Moskvom.

Iako bjeloruske snage nisu izravno sudjelovale u borbenim operacijama protiv Ukrajine, Minsk je dopustio ruskim snagama da koriste njegov teritorij kao polazišnu točku za sveobuhvatnu invaziju Moskve u veljači 2022. Bjeloruski teritorij tijekom rata korišten je i za ruska lansiranja projektila te napade dronovima.

Noć prije Macronova poziva Lukašenku Rusija je pokrenula masovan zračni napad na Kijev, zasuvši glavni grad s gotovo 100 balističkih projektila. Napad je ciljao kulturnu i povijesnu jezgru grada, oštetivši muzeje, škole i vladine zgrade.

U napadu je korišten balistički projektil srednjeg dometa Orešnik, novi oružani sustav koji je Rusija rasporedila u Bjelorusiju. Razmjeri napada i upotreba Orešnika dodatno su potaknuli strahove od bjeloruske eskalacije.

Andrij Demčenko, glasnogovornik ukrajinske Granične službe, rekao je tijekom državnog televizijskog maratona u nedjelju da trenutačno nema gomilanja vojske na granici s Bjelorusijom.

"Ako govorimo o liniji naše granice, onda, srećom, u ovom trenutku ne bilježimo nikakvo kretanje opreme, oružja ili osoblja u neposrednoj blizini naše granice ni takvo gomilanje", rekao je Demčenko, iako je upozorio da su obavještajne jedinice izvijestile o povećanom pritisku Rusije na Bjelorusiju da se uključi u rat.

Macron je ranije rekao da bi Europa i Rusija trebale voditi izravan dijalog o ratu u Ukrajini, uključujući razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U prosincu 2025. rekao je da je u tijeku tehnički rad na pripremi temelja za takve razgovore.

Macronov posljednji telefonski razgovor s Lukašenkom održan je 26. veljače 2022., samo dva dana nakon što je Rusija pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu.