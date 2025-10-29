FOTO Dio Dolca ni danas ne radi: Oglasili se iz tvrtke, evo što planiraju učiniti

Središnja zagrebačka tržnica u srijedu je i dalje bez jednog svog dijela, koji je zatvoren nakon urušavanja dijela stropa.
Na zagrebačkom Dolcu u utorak ujutro urušio se dio stropa u zatvorenoj hali, taj dio tržnice odmah je zatvoren, nije bilo ozlijeđenih, a vjeruje se da je do urušavanja došlo zbog slabog održavanja i nakupljene kišnice.
Tržnica Dolac - 1
Foto:
Patrik Macek/Pixsell
Tržnica Dolac - 2
Foto:
Patrik Macek/Pixsell
Oglasili se iz Tržnica Zagreb
Podružnica Tržnice Zagreb donijela je u utorak odluku o ograničenju rada tržnice Dolac. Do završetka sanacije ostat će preventivno zatvoren unutarnji prostor tržnice Dolac, a zakupci nastavljaju rad na ostalim dijelovima tržnice.
Tržnica Dolac - 3
Foto:
Patrik Macek/Pixsell
Tržnica Dolac - 5
Foto:
Patrik Macek/Pixsell
Djelatnici tržnice Dolac odmah nakon saznanja o padu manjeg dijela žbuke sa stropa u hali tržnice Dolac preventivno su zatvorili taj prostor tržnice, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara.
Urušavanje stropa na Dolcu
Foto:
DNEVNIK.hr
Prizor s tržnice
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Na temelju preliminarnog pregleda i usmenog mišljenja stručnjaka, donesena je odluka da hala tržnice Dolac ostaje i dalje zatvorena. Vjerojatno će biti potrebne neke intervencije, u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje u najboljem interesu kupaca i posjetitelja poduzeti bez odgađanja", istaknuo je voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.
Urušio se dio stropa u prizmenim prostorima tržnice Dolac
Foto:
Sanjin Strukic/Pixsell