DHMZ izdao posebno priopćenje, bit će i do pola metra snijega! Očekuju se bujične poplave i orkanski udari

Stiže nova promjena vremena, vraća se zima. Očekuje se kiša, osjetan pad temperature i snijeg, a puhat će jako jugo te olujna bura.
Zbog svega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u utorak objavio posebno priopćenje. Kako su izvijestili, iako će temperatura u srijedu ponegdje dosezati čak 20 stupnjeva, već se u četvrtak vraćaju zimski uvjeti.
Približava se hladna fronta
U srijedu će s jugozapada prolazno ojačati greben s kojim će nakratko pritjecati topliji zrak. Istovremeno će se tijekom dana sa sjevera Europe produbiti termobarička dolina s hladnim zrakom i spustiti prema sjeveru Italije. U višim će se slojevima atmosfere zatvoriti i visinska ciklona u kojoj će se zadržavati hladan i nestabilan zrak.
Prizemno će hladna fronta, koja je dio duboke ciklone nad Skandinavijom, tijekom srijede stići do Alpa. Na sjeveru Italije stvorit će se ciklona koja će se u četvrtak premještati preko Jadrana, a potom u petak nad jugoistočnu Europu.
Uz dotok hladnog zraka sa sjevera u unutrašnjosti osjetno će zahladnjeti, pritom će biti i vjetrovito uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaku i olujnu buru. Lokalno se očekuje obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, dok se u Gorskoj Hrvatskoj očekuje i deblji snježni pokrivač.
Iznad Hrvatske bit će prisutna izražena razlika u tlaku zraka što će podržavati vjetrovito vrijeme, ističe DHMZ.
Promjena vremena
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Što nas očekuje
Najviše oborine očekuje se u zapadnim krajevima Hrvatske, osobito u četvrtak kad ponegdje može pasti više od 60 mm, a u Gorskoj Hrvatskoj i 90 mm. Na sjevernom Jadranu moguće je grmljavinsko nevrijeme uz veliku količinu kiše u kratkom vremenu te uz naglu promjenu smjera i jačine vjetra.
Uslijed obilne oborine u kratkom vremenu postoji mogućnost i za pojavu bujičnih i urbanih poplava na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te na karlovačkom području. Na spomenutom području te na sjeveru i sjeverozapadu Hrvatske očekuje se i porast vodostaja rijeka.
Uz nagli i izraženi pad temperature, u unutrašnjosti će biti i snijega. S obzirom na to da se proteklih dana tlo zagrijalo, u početku će se snijeg topiti, ali kako se očekuje dugotrajno padanje snijega, doći će do stvaranja snježnog pokrivača
Osim mećave, probleme će u Gorskom kotaru i Lici stvarati i deblji snježni pokrivač, ponegdje vjerojatno viši od pola metra.
Snježni pokrivač
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
Početkom četvrtka s ulaskom centra ciklone na sjeverni Jadran, umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar naglo će mijenjati smjer.
Jaka bura i sjeverni vjetar najprije će zapuhati u Istri te će se potom širiti prema jugu i dodatno ojačati pa će podno Velebita biti i orkanskih udara. U Dalmaciji će veći dio dana, osobito na jugu, biti jakog i olujnog juga i južnog vjetra. I u unutrašnjosti će biti vjetrovito uz jak do olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najprije u središnjim krajevima, do kraja petka i na istoku.
Udari vjetra
Foto:
Državni hidrometeorološki zavod
No, za vikend, ističe DHMZ, stiže postupno smirivanje vremena. Hladna jutra, s temperaturom ispod nule, vjerojatna su u gorskim krajevima, međutim uz smanjenje naoblake početkom idućeg tjedna, mraz je moguć i ponegdje u nizinama.
DHMZ: "Pratite upozorenja"
Na snazi su upozorenja za snijeg, obilnu oborinu, grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar, a nepovoljni vremenski uvjeti osobito mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom.
"Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno.
Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima", zaključili su iz DHMZ-a.