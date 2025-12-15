Stiže promjena vremena: Meteorolog otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima

Vrijeme se mijenja. Sljedećih dana na moru očekuje se južina i više oblaka, a i kopneni krajevi će se napokon malo provjetriti, pa makar to značilo povremenu kišu. Promjena situacije nakon sve ove magle i sivila dobro će doći. U južnoj i jugozapadnoj struji počinje nam pritjecati topliji i vlažan zrak sa Sredozemlja. Premda ćemo sve do kraja tjedna prizemno biti u polju povišenog tlaka, nestabilnost u višim slojevima atmosfere i blizina frontalnih sustava uzrokovat će promjenjivo i kišovito vrijeme sredinom ovog tjedna. U kopnenom području će, nakon više maglovitih i hladnih dana, u četvrtak i petak biti osjetno toplije. No prvo slijede utorak i srijeda.

U unutrašnjosti jutro većinom oblačno, mjestimice uz maglu. Na Jadranu promjenjivo, a na sjevernom dijelu i pretežno oblačno. Sunčanih razdoblja najviše će biti na jugu zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, na sjeveru i u gorju mjestimice umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu puhati u početku većinom umjereno jugo, kasnije pojačano, osobito prema otvorenom moru. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -4 do 1 Celzijeva stupnja, dok će na Jadranu biti između 6 i 11 stupnjeva.

Oblačno će se zadržati i poslijepodne. Malo sunca moguće je na sjeveru, gdje će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Još koji dan ostaje hladno, sutra s maksimalnom dnevnom temperaturom između 2 i 4 stupnja.

I u istočnim predjelima jutarnju maglu i niske oblake kasnije će zamijeniti oblaci koji najavljuju kišu. U međuvremenu može proviriti i poneka zraka sunca. Vjetar slab, temperatura zimska, a u najmanje hladnom dijelu dana tek 2 do 3 stupnja.

Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno, a prema večeri na moru moguća je kiša. Puhat će većinom umjereno, prema otvorenom moru i jako jugo, a u gorju jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u gorskoj Hrvatskoj od 4 do 9 stupnja, a na sjevernom Jadranu između 10 i 14 stupnjeva.

Dalmacija

Tijekom dana sve oblačnije, a sunčana razdoblja skraćivat će se. Oblaci prvo stižu na sjever regije. Kiša će uglavnom padati navečer i u noći na srijedu. Puhat će umjereno, a na otvorenom moru i jako jugo. Dnevna temperatura najčešće između 12 i 17 stupnjeva.

U nastavku tjedna očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u jutarnjim i večernjim satima i dalje maglovito. U srijedu mjestimice kiša. U četvrtak su šanse za kišu male, izglednija je u gorskoj Hrvatskoj. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a u četvrtak i petak u kopnenim krajevima bit će toplije nego dosad.

Na Jadranu promjenjivo oblačno. U srijedu kišovito, uz pljuskove i grmljavinu. Kiše će ponegdje biti i u četvrtak, a na sjevernom dijelu i u petak, no vrlo rijetko. Puhat će umjereno, mjestimice jako jugo; u srijedu će postupno okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Južina i u četvrtak, no sve manje izražena. Temperatura neće značajnije varirati.

Za vikend ne bi trebalo biti značajnijih oborina, iako će vrijeme i dalje biti promjenjivo. Krajem nedjelje jugo bi ponovno trebalo pojačati, a nova jača kiša očekuje se početkom sljedećeg tjedna. No to je još daleka prognoza, pa pratimo situaciju i svakodnevno donosimo osvježene informacije o vremenu.