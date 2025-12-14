Novi tjedan donosi nestabilno vrijeme: Meteorolog otkrio gdje će biti toplije, a gdje će trebati kišobrani

Cijeli vikend oblačno, maglovito i hladno u kopnenom području, a na moru sunčano, ugodno i osjetno toplije nego u unutrašnjosti. Takvo vrijeme posljedica je utjecaja anticiklone, stabilne zračne mase koja i dalje stacionira nad našim dijelom Europe. Vjetra nema, nema provjetravanja pa se i onečišćen zrak dulje zadržava na mjestu i teže disperzira u atmosferu. Kako je kod nas onečišćenje dominantno povezano uz mala kućna ložišta i sezonu grijanja, zrak je u pravilu više onečišćen kad je hladnije, osobito u nizinama unutrašnjosti.

Preporuka za osjetljive skupine ljudi u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, poglavito astmatičare - ovih dana pratite svoj organizam, svoje tijelo i tome prilagodite aktivnosti na otvorenom. Situacija bi se trebala popraviti sredinom tjedna uz toplije vrijeme, malo više vjetra i kišu koja će isto malo isprati zrak. U jugozapadnoj struji će nam početi pritjecati onaj topliji i nestabilniji, bogat vlagom.

Još u ponedjeljak, u početku u unutrašnjosti sivo, uz niske razvučene oblake, ponegdje rosulju te maglu koje ujutro mjestimice može biti i na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji, poglavito u Istri i na zadarskom području. Vjetar slab, u gorju će zapuhati jugozapadnjak, u istočnim predjelima povremeno jugoistočni. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -4 do 1, dok će na Jadranu biti većinom između 5 i 10 stupnjeva.



Sredinom dana i poslijepodne na sjeverozapadu zemlje su potom moguća i sunčana razdoblja. Zadržat će se hladno uz temperaturu od 3 do 5 stupnjeva.



Sunčana razdoblja se u ponedjeljak očekuju i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ponegdje će biti malo jugoistočnog vjetra, a temperatura će biti od 4 do 6 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj danju isto sunčana razdoblja, osobito u višem gorju gdje se od sredine dana očekuje i dijelom vedro vrijeme. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, dok se prema večeri očekuje porast naoblake. Najavit će promjenjiviji i oblačniji utorak. U gorju će zapuhati jugozapadnjak, na moru će većinom biti mirno, prema otvorenom vrlo postupno krenut će jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 4 do 8, a na sjevernom Jadranu od 11 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji će također prevladavati sunčano, krajem dana uz postupan porast naoblake. Prema otvorenom moru zapuhat će jugo. Dnevna temperatura, većinom između 13 i 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sredinom tjedna očekuje nas promjenjivije vrijeme, na kopnu izmjena oblačnih i sunčanijih razdoblja. U utorak ujutro još sivo i maglovito, potom malo sunca, pa porast naoblake sa zapada. Mjestimice kiša, najizglednije u srijedu, a u gorskoj Hrvatskoj još i u četvrtak. Zapuhat će jugozapadnjak uz koji će i temperatura sljedećih dana porasti. Osjetno toplije u odnosu na druge dane na kopnu će biti u četvrtak i petak.



Na Jadranu od ponedjeljka navečer porast naoblake pa će u utorak na sjevernom dijelu već oblačno i prevladavati. Krajem utorka kiša, a u srijedu može biti i pljuskova s grmljavinom. Malo kiše na moru još moguće je i u četvrtak prijepodne. Puhat će većinom umjereno, samo u srijedu i jako i vrlo jako jugo. Dnevna temperatura se neće značajnije mijenjati, no jutra će biti toplija.



Vrijeme će i za vikend biti promjenjivo, na moru ponovno mjestimice s kišom. Jugo će oslabjeti i ponovno pojačati, pa možemo reći kako će se od sredine tjedna tip vremena promijeniti na ono po jugu, nestabilno. Pri tom će na kopnu u sljedećem razdoblju biti manje hladno nego ovih dana.