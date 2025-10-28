Redatelj Dalibor Matanić nalazi se pod istragom zbog sumnje u tri različita kaznena djela - spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.

"Možemo odgovoriti da Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu u predmetu iz Vašeg upita provodi istraživanje zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. te iz članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona", rekli su u Općinskom državnom kaznenom odvjetništvu za 24 sata.

Posrnuli redatelj u intervjuu za Gloriju je prije desetak dana izjavio kako ne zna vodi li se protiv njega kazneni postupak. Inače, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić podnijela je DORH-u još u travnju prošle godine kaznenu prijavu protiv Dalibora Matanića zbog seksualnog uznemiravanja više djevojaka i žena kroz dulje vremensko razdoblje. Protiv Matanića su navodno podnesene četiri kaznene prijave.

Iz Policijske uprave zagrebačke rekli su da su sva pismena o postupanjima kroz opća posebna izvješća dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

"Posljednje opće posebno izvješće dostavljeno im je 4. kolovoza 2025. godine na znanje i donošenje meritorne državno-odvjetničke odluke. Do današnjeg dana nismo zaprimili pisanu obavijest Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu o postupanjima ili nadopuni postupanja u navedenom predmetu", navode u zagrebačkoj policiji.

Policija je, dakle, zaprimila kaznene prijave protiv Matanića njegovih žrtava i pravobraniteljice, ispitala žrtve, prikupila dostupne dokaze i sve predala državnom odvjetništvu, koje sada odlučuje hoće li pokrenuti službenu istragu i eventualno podići optužnicu.

Dalibora Matanića istražuju zbog spolnog uznemiravanja osobe kojoj je nadređen i koja o njemu u nečemu ovisi, za što je kazna do dvije godine zatvora. Istražuju ga i zbog bludnih radnji, za što je kazna također do dvije godine zatvora. Treća stvar zbog koje ga istražuju je omogućavanje trošenja droge, za što je kazna od šest mjeseci do pet godina.

Matanić se inače prijavio sa svojim novim filmom na natječaj HAVC-a za

za razvoj scenarija za dugometražni film, no nije prošao.

HAVC je zbog Matanića donio i etički kodeks ponašanja na setu, kojeg će morati pročitati i potpisati svi koji rade na filmu ili seriji koja se financira iz državnog proračuna. Taj etički kodeks bit će u svim ugovorima koji se sklope nakon 2025. godine.