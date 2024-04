Slao joj je seksualnu poruku, kada je odbila, maknuta je s projekta: Scenaristica prepričala svoje iskustvo s Matanićem

Spisateljica i scenaristica Koraljka Meštrović objavila je status na svom LinkedIn profilu u kojem je prepričala svoje iskustvo s redateljem Daliborom Matanićem.

Jednom prilikom radila je na setu s Matanićem, a on joj je poslao poruku eksplicitnog seksualnog sadržaja.

Nakon što je odbila seksualnu interakciju, kaže da je maknuta s projekta bez pravog objašnjenja.

Objavu s LinkedIna objavljujemo uz njezinu suglasnost i u cijelosti.

"Kao netko tko je radio kao scenarist na filmu s Daliborom Matanićem i dobio od njega poruku seksualnog sadržaja, želim se pridružiti i pohvaliti sve svoje kolege i kolegice koji su imali hrabrosti, poštenja i izdržljivosti razotkriti Matanićevo gnjusno ponašanje koje se događa desetljećima.

Poruka je bila slijedećeg sadržaja (citiram): "Hoćeš li mi popu**** Johnsona, lijepa mama? (Will you suck my johnson, pretty mama?).

Moj odgovor je bio: "Uzmi tečaj joge i pop*** ga sam."

Nakon toga sam maknuta s projekta iz razloga koji mi nikada nisu bili adekvatno objašnjeni. Na pravi razlog mi je skrenuta pozornost tek nedavno, tijekom regionalnog pokreta Nisam tražila, inačice Me Too pokreta.

Koliko god žalim što nisam ranije istupila (dok sam bila na filmskoj radionici u SAD-u vidjela sam Matanića kako se ljubi s maloljetnom 14-godišnjom djevojkom, on je bio u svojim 20-ima), nažalost je očita činjenica da mi se ne bi vjerovalo i shvatilo ozbiljno s obzirom na to da je Matanić posljednja dva desetljeća bio najistaknutiji, najaktivniji i najslavniji hrvatski redatelj.

Iako oni to opovrgavaju i peru ruke usred skandala, jako sam sumnjičava prema nekim kolegama, produkcijskim kućama i filmskim i TV institucijama koje tvrde da nisu znali što se događa po pitanju seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe opojnih sredstava.

Osobno mi je veliko olakšanje što je istina konačno izašla na vidjelo. Laknulo mi je što je svim ženama koje su podnosile Matanićeva uznemirujuća i ponižavajuća seksualna udvaranja, iako sa zakašnjenjem, vraćeno dostojanstvo, moralna satisfakcija i barem neka vrsta naknade za pretrpljeni stres. Bravo i svaka vam čast, cure", stoji u objavi.

Poručila je kako nema nikakve daljnje izjave i da se ne misli više baviti Daliborom Matanićem.

"Ovo je odsad nadalje posao DORH-a", rekla je za DNEVNIK.hr.