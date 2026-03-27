Crobarometar: Pogledajte kako su građani ocijenili Plenkovića i njegove ministre

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, donosi i drugi dio istraživanja, a ovaj mjesec tema je što građani misle o članovima Vlade.

Vlada Andreja Plenkovića približava se polovici mandata, a istraživanje donosi koliko građani poznaju ministre i kojom su ih ocjenom ocijenili. Po prvi puta Crobarometar donosi i njihovu zastupljenost u medijima, podatke agencija Presscut/Medianet.

Ocjene ministrima

Ispitanici su odgovarali na pitanje kojom bi ocjenom od 1 do 5 ocijenili premijera i njegove ministre.

Nema petice, nema četvorke, najbolja ocjena je siromašna trojka. S najboljim prosjekom je ministar Tomo Medved - 2,86. Trojke s nižim prosjekom imaju ministri Ivan Anušić, Tonči Glavina, Davor Božinović te Oleg Butković.

CROBAROMETAR: Rad premijera i ministara Foto: Reddit

Slijede Branko Bačić, Nataša Mikuš Žigman pa premijer Andrej Plenković s prosjekom 2,55.

CROBAROMETAR: Rad premijera i ministara Foto: Reddit

Svi ostali dobili su dvojku. Damir Habijan, Marija Vučković, David Vlajčić, Irena Hrstić, Ante Šušnjar, Ivan Šipić, Radovan Fuchs, Nina Obuljen Koržinek, Alen Ružić, Tomislav Ćorić. Posljednji i najlošije ocjenjen je Gordan Grlić Radman s prosjekom 2,20.

CROBAROMETAR: Rad premijera i ministara Foto: Reddit

CROBAROMETAR: Rad premijera i ministara Foto: Reddit

Koliko su im ministri poznati?

Jedino za koga su apsolutno svi ispitanici čuli je premijer Plenković. Na drugom mjestu je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, tek 4 posto ispitanika reklo je da za njega nikad nije čulo. Ivan Anušić i Tomo Medved dijele treće mjesto, 5 posto ispitanika ne zna za njih. Oleg Butković i Radovan Fuchs dijele četvrto mjesto, za njih nikad nije čulo 6 posto. Na petom mjestu Gordan Grlić Radman, za njega nije čulo 8 posto ispitanika.

CROBAROMETAR: Za kojeg člana Vlade niste čuli? Foto: DNEVNIK.hr

Ako krenemo s dna ljestvice, najmanje poznata među članovima Vlade je ministrica Nataša Mikuš Žigman, 29 posto ispitanika nikad nije čulo za nju. Slijedi ju ministar poljoprivrede David Vlajčić, za njega nikad čulo 24 posto ispitanika. Za Ivana Šipića nikad nije čulo 22 posto ispitanika. Za ministra Alena Ružića nikad nije čulo 19 posto ispitanika, a za ministricu Mariju Vučković 17 posto ispitanika.

CROBAROMETAR: Za kojeg člana Vlade niste čuli? Foto: DNEVNIK.hr

Izdvaja se ministar Tomislava Ćorića, kojeg u Vladi nije bilo četiri godine, ali poznatiji je od mnogih svojih kolega, za njega nije čulo tek devet posto ispitanika. Ostali su zlatna sredina.

CROBAROMETAR: Za kojeg člana Vlade niste čuli? Foto: DNEVNIK.hr

Pojavljivanje u medijima

Crobarometar prvi put donosi podatke agencija Presscut/Medianet gdje se vidi koliko su članovi Vlade prisutni u medijima, na svim televizijama, portalima, radiju i u tisku, od 2024. godine do danas.



Daleko najprisutniji u medijima je premijer Plenković s više od 140.000 pojavljivanja. Slijedi ga ministar Anušić s više od 30.000 pojavljivanja, potom Branko Bačić s više od 26.000. Davor Božinović ima s više od 23.000 pojavljivanja u medijima. Tonči Glavina na četvrtom je mjestu s više od 17.000 pojavljivanja i na petom mjestu Tomo Medved s više od 16.000 pojavljivanja u medijima.

CROBAROMETAR: Objave u svim medijima Foto: DNEVNIK.hr

Najmanje prisutna u medijima je ministrica Nataša Mikuš Žigman. Ima tek nešto više od 2000 pojavljivanja. Potom ministar demografije Ivan Šipić koji se u medijima pojavio nešto više od 7700 puta i treća na listi odozdo je ministrica Marija Vučković koja ima nešto više od 8700 pojavljivanja. Slijedi David Vlajčić s nešto više od 9000 pojavljivanja te Irena Hrstić s nešto više od 11.000. Izuzet je dvojac Ružić i Ćorić jer su se Vladinom timu pridružili nedavno.

CROBAROMETAR: Objave u svim medijima Foto: DNEVNIK.hr

Plenković i Milanović u medijima

Kada se usporede premijer i predsjednik, u 2024. premijer je u medijima imao oko 13.000 pojavljivanja više. U 2025. opet je aktivniji bio premijer s oko 30.000 više pojavljivanja u medijima. U 2026. opet je razlika za gotovo 12.000 u korist premijera. Kad se podvuče crta od 2024. do danas, premijer Plenković je imao 56.028 više pojavljivanja u medijima od predsjednika Republike Zorana Milanovića.



Napomena:

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 19. ožujka 2026. na reprezentativnom uzorku od 994 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto.

Galerija 8 8 8 8