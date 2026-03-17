Carina zaplijenila robu vrijednu milijune eura: "Za nas je petak 13. bio izuzetno sretan"

Pripadnici Mobilne jedinice Carine imali su pune ruke posla na autocesti Zagreb-Goričan.

"Prostor gdje se skladišti sva oduzeta imovina, svi oduzeti predmeti postaje sve manji i manji. Dakle, oduzeto je više od 15 milijuna cigareta. Pravi ulov Carine, koja je na petak 13. jednom krijumčaru pokvarila planove", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Mikić je o toj temi razgovarao i sa Sandrom Drakšić iz Mobilne jedinice Carine.

"Petak 13., za nas izuzetno sretan i plodonosan dan. Vozač je pao tijekom rutinske akcije u koordaniciji policije i carinika", ispričala je te dodala da je vozač išao u smjeru Mađarske.

Procjena vrijednosti, odnosno naplata trošarine, iznosit će nešto manje od 2,5 milijuna eura.

"Roba je oduzeto i bit će adekvatno smještena. Važno je napomenuti da se cigarete, za razliku od duhana, ne mogu komercijalizirati, nego će se vjerojatno ići na uništenje", zaključila je Drakšić.