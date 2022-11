Što kaže na uvođenje poreza na ekstraprofit, ima li u planu nove investicije te vidi li kraj inflaciji – u Dnevniku Nove TV otkrio je Branko Roglić, jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika.

Sabina Tandara Knezović u Dnevniku Nove TV razgoavara je s poduzetnikom Brankom Roglićem. Na početku ga je pitala za stav o porezu na ekstraprofit o kojem on, odgovorio je, ne misli ništa dobro.

"Mislim da je to uzimanje novca uspješnim da bi se pokrila nezdrava poduzeća i na neki način uspostavila ravnoteža u ekonomiji. Mislim da oni koji su loši trebaju bankrotirati, a oni koji su dobri trebaju i dalje biti takvi. Tvrtke koje su bankrotirale trebaju doći na burzu i bit će nekih novih ljudi koji će ih kupiti i raditi bolje nego prijašnji vlasnici", rekao je Roglić.

"To su drastični stavovi, ali bez njih ne možemo ništa napraviti. Mislim da hrvatskoj ekonomiji trebaju drastični koraci da bi se situacija mogla popraviti", dodao je.

Tandara Knezović ga je zatim pitala što će učiniti uvede li se porez na ekstraprofit.

"Mi ćemo se sigurno snaći. Nećemo zbog toga mijenjati poslovanje. Budemo li morali platiti taj porez, mi ćemo ga platiti. Međutim, ja sam osobno protiv toga", rekao je.

Odgovorio je i na pitanje o njegovim tvrtkama izvan Hrvatske.

"U Rusiji ću je zamrznuti, a u Bjelorusiji ću je zatvoriti. To su male firme. Ljudima u Ukrajini sam, čim je invazija počela, dao dvije plaće i prva moja investicija nakon rata će biti u Ukrajini", rekao je Roglić.

Vidi li se kraj inflaciji?

Roglić je uživo u Dnevniku Nove TV govorio i o ekonomskoj situaciji te je rekao da zasad ne vidi kraj inflaciji.

"Nije samo rat kriv za inflaciju. Bila je korona i bio je potres pa je trebalo na neki način spašavati radna mjesta. To se radilo, između ostalog, tako da se plaćalo radnike koji nisu radili. Zbog toga je trebalo tiskati novac. Procijenio sam da je 30 posto novca trebalo tiskati da bi se spasila ekonomija. Tih 30 posto uzrokuje inflaciju. Može biti pet posto gore ili dolje, ali je oko 30 posto", rekao je.

Zbog toga, dodao je, Vlada treba smanjiti državne troškove.

"Treba smanjiti broj županija, broj općina. Treba privatizirati sve u čemu država ima vlasništvo manje od 50 posto. Ondje gdje je država većinski vlasnik, treba naći prave partnere koji su uspješni i povjeriti im ta poduzeća", istaknuo je.

Poruka mladim poduzetnicima

Branko Roglić komentirao je i aferu krađe iz Ine.

"To je van svake pameti. To da su svi ljudi iz iste stranke, to je najveći problem. Nisu to krali ljudi iz različitih stranaka, nego iz jedne stranke. To ne može biti bez plana i bili su povezani u stranci. Zato te ljude treba, ako se stranka želi ekskulpirati, hitno i jako kazniti. Milijarda kuna nije sto kuna. To je krađa koju treba drastično sankcionirati", rekao je.

Tandara Knezović ga je i pitala i o kupnji Fortenove.

"Našli su jednoga čovjeka koji se obukao u bijelo i nazvali su ga šeikom pa glume okolo. Svakom objektivnom poduzetniku ili čovjeku koji je nešto stvorio svojim radom je to potpuno jasno. Doveli su čovjeka koji možda čak i je šeik, ali pročitao sam da on ni nema novca. Prema tome, on je to kupio tuđim novcem", rekao je Roglić.

Na kraju razgovora je poslao poruku mladim poduzetnicima.

"Mladi ljudi moraju znati da poduzetništvo nije luksuz. To nisu zlatne tapete ni avioni ni jahte, nego je to briga za ljude. Tko to nije shvatio, neće biti uspješan čovjek. Ljudi su centar događanja u jednom poduzeće", zaključio je.

