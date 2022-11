Odvjetnik Anto Nobilo koji zastupa arapskog investitora naglasio je da je upetljavanje SOA-e jedan od instrumenata upetljavanja države u poslovne privatne kompanije, što je nedopustivo.

Što piše u izvješću SOA-e, tko se krije iza pokušaja preuzimanja Fortenove? Izvješće je stiglo do saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, predsjednik odbora ponudio je svoja razmišljanja o situaciji, a aktualna uprava i dalje upozorava da promjena u vlasništvu - nema. Priču donosi Hrvoje Krešić.

Kako se raspliće priča o dionicama Fortenove za Sinišu Hajdaš Dončića nema dvojbe.

"Da zapravo postoje određeni pokušaji raznoraznih belosvetskih igrača koji pokušavaju za jeftini novac doći do hrvatskih nacionalnih resursa i ono što je krenulo sa netransparentnom igrom oko Lex agrokora sada dolazi na naplatu", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

O izvješću će se se još raspravljati - neki detalji su tajna - ali ono što se zna je da arapski investitor još nije upisan kao vlasnik. Aktualna uprava Fontenove za Dnevnik Nove TV otkriva kako je kontaktirala Nizozemsku, i tamo je stanje nepromijenjeno.

Kroll, društvo koje vodi registar vlasnika Fortenova grupe, niti sa današnjim danom nije zaprimilo zahtjev za utvrđivanje krajnjeg vlasnika udjela koji su formalno na kompaniji SBK Art te je krajnji vlasnik i dalje Sberbank.

I dok DORH ispituje jesu li kršene sankcije, odnosno jesu li u tome sudjelovali hrvatski državljani, HANFA ispituje što se dogodilo s AZ fondom. Premijer ni jednima ni drugima ne želi, kaže, biti glasnogovornik.

"Ha sad još, oslobodi bože da i DORH-u budem glasnogovornik. To sve treba pitati ta tijela, ja često kažem da ima tih tijela koja bi češće trebala biti u medijima i objašnjavati što rade", rekao je Andrej Plenković.

Predsjednik Republike ima svoje teze o naglom odustajanju AZ fonda od kupnje udjela u Fortenovi: "Možda stoji dogovor sa Sberbankom, možda stoji dogovor Moskve i Minhena. Možda Munchen ima neke interese u Rusiji. Čisto spekuliram, ono, iz iskustva. Ali sve su to stvari koje bi oni koji su Fortenovu stvorili i predali u ruke Rusima, a to su Todorić i ova vlada, morali znati bolje od mene".

No opasnosti po Fortenovu itekako postoje, i to u bliskoj budućnosti.

"I zapravo u prvom kvartalu sljedeće godine vam dolazi oko milijarda eura tranše koju Fortenova mora isplatiti ili refinancirati, i ja vam iskreno cijelu priču o budućnosti fortenove gledam kroz prizmu tog prvog kvartala iduće godine", rekao je Hajdaš Dončić.

A bez jasne vlasničke situacije, dobivanje novog velikog kredita će u najmanju ruku ići - nešto teže.

Josipa Krajinović razgovarala je s odvjetnikom Antom Nobilom koji zastupa arapskog investitora.

"Moj zadatak je zaštititi njegove interese u Hrvatskoj je li to prema upravnim, sudskim, državnim organima ili drugim tvrtkama. To mi je glavni zadatak, a sporedni j da ću surađivati s timom koji se formirao u EU kako bi ishodio operacionalizaciju tg ugovora. Sve bitno će se odviti u Nizozemskoj, tamo će se odlučiti je moj klijent vlasnik Fortenove ili nije", rekao je Nobilo.

"On je šokiran situacijom koja se dogodila u Hrvatskoj, no on može shvatiti zbog čega se država, odnosno Vlada tako miješa u poslove privatne kompanije", rekao je Nobilo, naglasivši da je nacionalna sigurnost priča za malu djecu te da je upetljavanje SOA-e jedan od instrumenata upetljavanja države u poslovne privatne kompanije, što je nedopustivo.

