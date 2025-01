U top 25 najbrže rastućih zanimanja čak tri radna mjesta vezana su uz umjetnu inteligenciju.

"Podaktovni inženjer, podatkovni znanstvenik i konzultant za primjenu umjetne inteligencije – to su sva tri zanimanja koja pokrivaju područja primjene umjetne inteligencije, što je danas jedna od najbrže rastućih područja unutar cijelog IT sektora. To su trendovi koji su tu već 5 do 10 godina, ta zanimanja će bit sve traženija", objasnio je Davor Aničić, član upravnog odbora CroAI.

Sudeći po popisu poslovne društvene mreže LinkedIn, u trendu su i poslovi poput fizioterapeuta, koordinatora događanja i menadžera za razvoj radne snage koji brine o vještinama zaposlenih. Također su traženi specijalisti za održivost koji analiziraju utjecaj tvrtke na okoliš i društvo, a popularni su i savjetnici za putovanja.

"Svakako raduje da je savjetnik za putovanje u turizmu i putničkim agencijama cijenjeno zanimanje. Definitivno su danas klijenti jako informirani, svima su dostupne informacije putem interneta. Međutim, činjenica je da stručnjak u svom poslu može dati one informacije ili barem iskustva koja ne možeš dobit na internetu", rekao je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore.

Zaštitari su vruća roba ne samo u SAD-u, nego i u Hrvatskoj, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Iva Arambašić.

"Nažalost, u Hrvatskoj je problem sa zaštitarima što nikad nisu postali profesija zbog činjenice da stvaraju minimalni osobni dohodak, a uvjet za njihovu licencu je srednja stručna sprema i 100 sati edukacije. Jednostavno, kad kroz to prolazno zanimanje prođu, nađu nešto bolje i povoljnije, bolje plaćeno pa odlaze. Ilustracije radi, u Hrvatskoj imate negdje oko 42.000 licenciranih zaštitara, čuvara, a svega 15 tisuća ih je u sektoru", objasnio je Ante Perčin iz Udruge zaštitarske djelatnosti Hrvatske udruge poslodavaca.

Na burzi rada trenutačno je 76 oglasa za tu djelatnost.

