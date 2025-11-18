Bačić na požarištu: "Dio gdje su prostorije ministarstva nije izgorio"

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić ispred Vjesnikova nebodera komentirao je situaciju oko velikog požara koji je ponedjeljak kasno navečer zahvatio zgradu.

Zahvalio je svim službama na angažmanu u gašenju i osiguravanju požara.

"Službe su sa svom opremom nastojale zaustaviti vatru, a s obzirom na visinu objekta i činjenici da je vatra krenula na najvišim katovima, nije se moglo u potpunosti ugasiti. Još uvijek traje gašenje požara, on je pod kontrolom", rekao je Bačić.

Dodao je da će šteta biti velika.

"Čekat ćemo da se požar ugasi, da se provede istraga. Hrvatska je suvlasnik s još pet pravnih osoba i namjera je da, čim se steknu uvjeti, i da se vidi stanje konstrukcije, ide u obnovu same zgrade. Ona je zahtijevala uređenje, u razgovoru smo s ostalim suvlasnicima. Znam da je na najvišem katu bio Laganini FM radio, taj prostor je izgorio, bila je arhiva Ministarstva rada, Ministarstva financija i Porezne uprave u dijelu zgrade. Brojni katovi su bili prazni, ondje nije bilo ništa. Dio zgrada u kojem su prostorije Ministarstva prostornog uređenja nije izgorjelo i požar nije došao do tog dijela. Taj dio kompleksa nije bio oštećen", rekao je Bačić.