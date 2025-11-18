"Nema opasnosti od urušavanja." Kod nebodera bio i ministar Bačić, evo kako je reagirao

Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom u Vjesnikovu neboderu.

Naš reporter s mjesta događaja javlja kako je od Siniše Jembriha, zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca, doznao da su zbog krhotina i stakla koji otpadaju sa zgrade morali povući vatrogasce te da oni trenutačno gase vatru samo sa vanjskih pozicija oko nebodera.

Također, dodao je kako nema opasnosti od urušavanja objekta.

U Savskoj ulici zatekao se i ministar graditeljstva Branko Bačić koji nije bio raspoložen za davanje izjava, a našem reporteru je tek kazao kako o požaru zna isto ono što je dosad poznato.

"Još ne znamo što je uzrokovalo požar", kazao je kratko Bačić nakon čega je policija od našeg reportera zatražila da se udalji od ministra.

