Boris Jokić o izbornoj kampanji i polarizaciji društva: "Vrije već dugo, a može postati i opasno"

Boris Jokić, viši znanstveni suradnik Instituta za društvena istraživanja koji će za Dnevnik Nove TV analizirati parlamentarne izbore, se osvrnuo na dosadašnji tijek kampanje.

"Vrije već dugo, i puno prije kampanje. Smatram da smo već osam ili 10 godina u situaciji velike polarizacije u hrvatskom društvu. Ono što trenutno vidimo u kampanji je sam kraj to polarizacijskog procesa. Ono što se događa u kampanji je dosta negativno i vodi nas u smjeru otrovne polarizacije", rekao je Jokić.

"Kada se ono što se događa na političkoj sceni prelije na ulice, u obitelji i u kafiće, onda to može postati dosta opasno", dodao je.

Gotovo je siguran, napomenuo je, da će doći do radikalizacije društva.

"Gotovo niti jedna politička stranka ne odustaje od jednog principa: kada nemate dovoljno sadržaja, onda je najlakše vikati, onda je najlakše vrijeđati i poticati mržnju. Pritom ne mislim da je to samo jedna strana. Gotovo sve strane koriste različite elemente da ocrne druge i da ne uđu u smislen razgovor", ustvrdio je Jokić.

Hrvatsko društvo, međutim, nije radikalizirano niti voli radikalizaciju.

"Oni koji nas vode u radikalizaciju će dugoročno izgubiti. Isto tako, svi akteri trebali bi biti odgovorni i znati da radikalizacija ima štetne, dugoročne posljedice. Kako se trenutačno razgovara u kampanji i na društvenim mrežama, tog nema nigdje. Politika je trenutno najgori dio hrvatskog društva. To ne govorim iz neke malograđanske perspektive bontona. Govorim to jer ni u jednom seoskom kafiću ili nogometnom klubu nećete naći takav način govora", ustvrdio je Jokić.

Usporedio je stanje u Hrvatskoj i s ostatkom Europe, budući da se ove godine u mnogim državama održavaju izbori.

"Polarizacija je svjetski fenomen i događa se gotovo svugdje. Rijetko gdje ćete naći ljudi koji će sagledati i jednu i drugu stranu. Ono što je različito o razvijenim, zapadnim demokracijama je to što bi se jasno osudilo vrijeđanje ili objavljivanje izjave protukandidata izvađene iz konteksta", rekao je.

Većina ljudi želi normalan život

Većina ljudi u Hrvatskoj, istaknuo je Jokić, želi živjeti normalan život.

"Život u kojem se razgovara o tome kako je starjeti u Hrvatskoj, kako je odrastati, kako je biti dijete, kako mladi mogu doći do stana, gdje je obrazovanje, kakav je status nastavnika i učenika. To su teme o kojima mi u ovoj kampanji još ništa nismo čuli", rekao je.

"Nadam se da ćemo moći vidjeti neke smislene i odgovorne ljude, žene i muškarce, koji razgovaraju na jedan civiliziraniji i pametniji način, premda su različiti. Mislim da je vrijeme da, kao mediji i javne osobe, zahtijevamo od političara da ponude to što imaju i na osnovu toga zaokružimo onoga tko će isporučiti ono što obećava", dodao je.

Također je komentirao sudjelovanje mladih u politici.

"Većina njih želi iskoristiti svoje pravo na glasanje. To je dobro i treba potaknuti ljude da izađu na izbore, pogotovo mlade ljude. Međutim, svaka mlada osoba, kada vidi što se događa – bez obzira radi li se o ljevici, desnici ili centru – ima istu reakciju: 'Zašto bih ja uopće bio ovdje? Što se meni nudi? Zašto bih ostao ako se sam sukobi nude?' Politika bi trebala biti takva da potiče pozitivne emocije i optimizam. Nadam se da će barem netko u kampanji doći na ideju da optimizmom može doći do birača, pa tako i do mladih birača jer njima je ta pozitivna perspektiva potrebna", ustvrdio je Jokić.

"Ali nisu samo oni naša budućnost. Naša budućnost su i stari ljudi. I za njih treba imati politike. I mi, kao polustari ljudi, smo isto tako budućnost ove zemlje. Svi mi tražimo neke nove politike i umjesto da se ljudi koji trebaju biti ozbiljni samo vrijeđaju, hajmo ih primorati da nešto ozbiljno i kažu", zaključio je.

