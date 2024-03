Butković odgovorio novinarima: "Pa šta nema pametnijeg čovjeka u Hrvatskoj?"

Prije početka sjednice šireg predsjedništva HDZ-a neki od članova predsjedništva komentirali su izborne liste i moguće koalicijske partnere. Aktualna tema bio je i predsjednik Zoran Milanović koji ne odustaje od kampanje.

"Najjača lista, pobjednička lista, nema tu iznenađenja", komentirao je Branko Bačić.

Na pitanje novinarke kako komentira to što predsjednik Milanović i dalje ne odustaje od kandidature te njegovu izjavu da je to što je Ustavni sud napravio pucanj u prazno, Baćić je rekao: "Ozbiljno? Što da ukinemo Ustavni sud, onda, jel to rješenje?"

Puno rječitiji nije bio ni Oleg Butković.

"Vi bi o predsjedniku, je li? Pa šta nema pametnijeg čovjeka u Hrvatskoj da me pitate, a ne za njega?", rekao je, a nije imao komentara ni o novom glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

