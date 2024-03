Kupuju se Vijetnamci i vrijeđa opozicija, a što o kampanji na društvenim mrežama kažu glasači? "To nije politika, to je onda zabava"

Društvene mreže igraju veliku ulogu u političkim događajima, osobito u vrijeme predizborne kampanje. No, koriste li ih stranke za napade na opoziciju ili pak promociju vlastitih programa te što bi trebalo bolje ili drugačije otkrivaju stručnjaci za digitalnu komunikaciju.

"Povremeno pogledam što se objavljuje, što se događa, što je aktualno i dolazi mi jer se promoviraju, kupuju se oglasi pa mi dolazi na instagramu", komentirao je Vigo.

"Bitno je više da dopru do mladih zato što oni ne prate većinom ni portale ni vijesti ja bih rekao", smatra Tomsilav.

A stručnjaci kažu - društvene mreže danas su imperativ.

"Svi koji imalo žele ostvariti kvalitetni rezultat na ovim izborima moraju se dosta fokusirati na društvene mreže odnosno na digitalni marketing jer je upravo taj digitalni marketing nešto što vas može dovest direktno do ljudi", objasnio je Marijan Palić, konzultant za digitalni marketing Mosta.

Pročitajte i ovo "Predmet Ustavnog suda" Plenković se obrušio na Milanovića: "Angažman kršitelja Ustava naštetio je oporbi, neka da ostavku"

"Platforme kao što su društvene mreže omogućuju tu nekakvu dvosmjernu komunikaciju koju mi iz moje struke non-stop tupimo, a to je upravo da političari imaju taj nekakav dijalog s većom masom jer smo se odmakli od onih izbornih kampanja u kojima ljudi rade skupove", smatra komunikacijski stručnjak Željko Riha.

U kampanjama je sve više i vrijeđanja.

"Prolaze fore, ali ne znam kolko je to dobro, iskreno, jer ako ćemo ići na tu nekakvu, taj efekt kako da kažem senzacije, onda šta je to? To nije politika, to je onda zabava...", kaže Tomislav.

"Ako ideš raditi sprdnju kao što se sad nedavno događalo, ako to kod tvojih birača dobro prolazi, onda ćeš to i raditi... moraš vidjeti. Pa evo, nedavno smo vidjeli da neki kupuju Vijetnamce za lajkove tako da ima i takvih stvari", ispričao je za Dnevnik Nove TV Željko Riha.

"Ono što je definitivno trend vani je da što bolju foru napravite, to se više prenese, naravno da će to mediji prenjeti i slično. Ali ono što je po meni možda najvažnije od toga svega da direktno konkretnu poruku date ljudima", uvjeren je Palić.

Pročitajte i ovo Nova objava na Facebooku Milanović se ponovo oglasio: "Imamo inflaciju pohlepe! Država to može riješiti"

Ove su godine najaktualniji Možemo, Most, Domovinski pokret, ali i pojedinci poput Jandrokovića i Milanovića.

"Pojedine stranke, ali i pojedinci zapravo koriste društvene mreže kako bi kritizirali, diksreditirali jedni druge i ponavljaju ono što govore u tradicionalnim medijima. Definitivno premalo iskorištavaju potencijal društvenih mreža da bi kreirali sadržaj kojim bi se obratili posebice mladima", smatra komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

"Ja bih rekao da mlade treba primarno privući da glasaju zato što se radi o njihovim životima i biraju politiku koja će im kreirat živote - školovanje, posao, budućnost, stanovanje tako da je to primarno", kaže Riha i dodaje da se i na prethodnim izborima, ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu, pokazalo da su upravo društvene mreže najefikasniji način kako se približiti ljudima koji biraju kome će svoj glas u konačnici i dati.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.