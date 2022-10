Europska je godina mladih, a danas je održana i konferencija pa je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica dan provela s mladima. Razgovarali su o životu, politici, ali i turbo folku. Zanimljivo, na pitanje što im u Hrvatskoj najviše smeta - gotovo svi su dali isti odgovor.

Mladi su naša budućnost. Ali, problem je što mnogi od njih svoju budućnost vide vani.

Nikola iz Rijeke smatra da je stanje u državi takvo da će, čim završi fakultet, opet otići za Njemačku. Odgovarajući na pitanje što to Njemačka ima, a Hrvatska nema, nedvosmisleno odgovara: "Bolje su plaće i više cijene radnike“. Slično razmišlja i Tomislav koji misli da je vanka puno bolje, no dodaje da bi bilo idealno raditi od kuće za neku stranu tvrtku.

S njima se ne slaže Dora iz Osijeka koja kaže da u Hrvatskoj ima posla za svakog tko želi radit i za onoga tko se potrudi sam za sebe.

Stavovi mladih su promjenjivi, kaže demograf Marin Strmota precizirajući da oni prate trendove i cikluse u ekonomiji, ali da generalno postoje istraživanja stajališta koja pokazuju da su razočarani i na neki način napušteni u tim politikama.

A kad smo kod politike i rada najviše ih je reklo da im smetaju kumovi, tetke i stričevi.

"Smeta mi korupcija i činjenica da ti je potreban netko da dođeš u neku poziciju, iako imaš sve kompetencije“, žali se Ivan iz Splita te dodaje da je to nešto što treba odmah mijenjati.

Govoreći o tome što ga smeta u Hrvatskoj, Denis iz Zagreba objašnjava da stalno čuje da ljudi nabavljaju posao preko veze. "Ja bih volio da se cijene znanja i vještine, ali veze, veze…“

"Ne može se živjeti od studentskog posla"

Denis nije jedini koji tako razmišlja. Studen Luka upozorava na to da ne dobiju svi priliku upravo zbog vladajućih kojima igra „lijeva ruka, desni džep“. Dodaje da je ljut, no da to ne bi bio slučaj kad bi se sredstva podijelila sa svima. Ovako, kaže, samo određeni dobiju dio kolača.

A budžet je kao dobar kolač - brzo nestane. Živjeti s roditeljima je, kažu, nužno, jer ne mogu sami.

"Veliku ulogu igra u tome što su cijene jako podivljale, što se tiče i smještaja i hrane i svega“, žali se Luka a Ivan dodaje da nema prilike da se zaradi poručujući da se sa studentskim poslom ne može živjeti. "Ni s običnim, a kamoli studentkim“.

Činjenica jest da inflacija jede plaće, cijene stanova rastu, a demograf Strmota drži da bi država trebala intervenirati u stambenu politiku.

Slušaju se cajke, visi se po društvenim mrežama

Trebali bi mladi više biti uključeni u politiku, često se čuje. Oni nam kažu, nije da nas ne zanima, ali "većinom uvijek pobijedi HDZ i SDP, a ako dođe netko novi, ovi svi ih odmah popljuju pa mladi ne izlaze na izbore“, kaže Nikola iz Rijeke, a njegova sugrađanka Dijana smatra da su u politici prisutne uglavnom svađe i prepirke te da mladi nemaju vremena za to.

''Mentalno zdravlje je goruće pitanje, a posebno ugroženi su mladi'', upozorila je psihologinja i objasnila kako se nositi s tim zdravstvenim poteškoćama

Psihološko društvo reagiralo na povučene plakate UNICEF-a: "O mentalnom zdravlju treba govoriti na primjeren način"

Ali za društvene mreže imaju. Priznaju nam svi, dosta vremena provode. I svjesni su negativnih strana. Mnoge je iznenadila i Billboardova ljestvica kad je izašla ove godine i pokazala što se sluša. Trep, regionalne zvijezde. Cajke, kažu, naučiš, hoćeš-nećeš.

Marija iz Zagreba kaže da se morate prilagoditi ako živite u Hrvatskoj, odnosno, pojašnjava, ne morati slušati cajke, ali ih znate, naučite. Smatra da ako želiš provesti u noćnom izlasku, moraš znati cajke.

Što god slušali, činjenica je da mlade gubimo.

