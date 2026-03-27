Velika analiza Crobarometra: Plenkovićev razred nije baš najbolje prošao

Drugi dio redovitog mjesečnog istraživanja Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, a u analizi rezultata mjesečnog istraživanja pridružio joj se gost komentator Boris Jokić.

Rad premijera i ministara

Ispitanici su odgovarali na pitanje kojom bi ocjenom od 1 do 5 ocijenili premijera i njegove ministre. Nema petice, nema četvorke, a najbolja ocjena bila je siromašna trojka.

CROBAROMETAR: Rad premijera i ministara Foto: Reddit

Razloge iza tih ocjena analizirao je Jokić.

"Razred nije baš najbolje prošao, Vlada ima ocjene u rasponu od 2,20 do eventualno mršave trojke. Kada govorimo o ministru vanjskih poslova, njegova ocjena je takva da, bez obzira iz kojeg su dijela zemlje ljudi, bez obzira radi li se o muškarcima ili ženama, bez obzira na to kakvo obrazovanje imaju, dominantna je negativna percepcija o njegovu radu", ističe Jokić.

"Mislim da ljudi od te pozicije, ministra vanjskih poslova, očekuju drugačiji način razgovora, prezentacije, naročito u ovo doba kada bi osoba mogla i profitirati, geopolitički razmjeri su takvi da se zahtjeva da Hrvatska nešto govori, nisam siguran da ministar na dobar način argumentira i vlastitu poziciju, poziciju Vlade, a onda i poziciju Hrvatske. Nisu oni svi u istim situacijama, treba vidjeti koliko ljudi zapravo znaju o ministrima", dodao je.

Za kojeg člana Vlade niste čuli?

Ispitano je i za koje su građani članove Vlade čuli, a na listi se jedino premijer Andrej Plenković ističe kao osoba za koju svi znaju.

CROBAROMETAR: Za kojeg člana Vlade niste čuli? Foto: DNEVNIK.hr

Boris Jokić rekao je da njega ti podaci ne iznenađuju. "Postoje ljudi koje politika ne zanima, koje ne zanima tko je ministar kojeg resora i to treba cijelo vrijeme imati na umu. Ipak, treba se zapitati iz perspektive Vlade što znači to kada značajan dio građana ne zna tko su ministri", rekao je.

Zanimljivo je i da za Alena Ružića zna više ispitanika nego za Davida Vlajčića, Ivana Šipića te Natašu Mikuš Žigman. "17 posto mu je dalo jedinicu, a čovjek nije ni krenuo. Nije to samo resor, to je znak da će ljudi, s obzirom na svoje političke i ideološke preferencije, odmah nekoga negativno ocijeniti bez obzira da znaju što i kako taj radi i za što se zalaže. Kada govorimo o ovima koje ljudi ne znaju, važno je za Domovinski pokret da njihova dva ministra, Vlajčić i Šipić, nisu poznati građanstvu. Za Domovinski pokret je njihova pojavnost i njihova argumentacija stavova i onoga što rade ključna. Ako će opstati Domovinski pokret i biti bolji nego na prošlim izborima, to je moguće jedino kroz te resore. Trenutni pokazatelji pokazuju da je to nedovoljno", analizirao je Jokić.

Pojavljivanje u medijima

Crobarometar je prvi put predstavio podatke agencija Presscut/Medianet gdje se vidi koliko su članovi Vlade prisutni u medijima, na svim televizijama, portalima, radiju i u tisku, od 2024. godine do danas.

CROBAROMETAR: Objave u svim medijima Foto: DNEVNIK.hr

Očita je povezanost je između onih kojih nema u medijima i za koje nitko nije čuo, istaknuo je Jokić.

"Razlog zašto je netko u medijima - po meni su tri osnovna razloga. Jedan je jer Vlada i stranke isturaju određene pojedince u medijima da govore. Drugi je, istureniji su i oni čiji su resori aktualni u trenutku. Treći razlog je to što mediji preferiraju one osobe u političkom životu koji ulaze u konflikte i sukobe. Svi ovi ljudi su barem jednom bili u političkom konfliktu, dok ovi drugi za koje smo nismo čuli, koji se rjeđe pojavljuju - nisu", rekao je.

Tandara Knezović izdvojila je ministra Šipića i Vlajčića koji vode važne resore i upitala Jokića koliko je važno da se kroz medije vidi što oni rade.

"Važno je za njih same, a važno je i da se govori o tome što se radi i kritički. Važno je i opozicijski da se osvrće na njihov rad. Demografija je posebice važna za desni politički spektar, to je bila jedna od glavnih poruka u samoj izbornoj utrci, čini se da je to sada palo ne samo u drugi, nego četvrti ili peti plan", poručio je Jokić.

Pojavljivanje u medijima: Predsjednik i premijer

Usporedilo se i kolika je razlika u pojavljivanju u medijima između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Plenkovića, pri čemu premijer znatno prednjači.

"Imao je 12.000 pojavljivanja više u samo tri mjeseca ove godine, isto kao i cijele 2024. Ovi podaci pokazuju pojačanu pojavnost premijera Plenkovića, a s druge strane izostajanje Milanovića. Što je manje prisutan Milanović, naročito kao antipod Plenkoviću, to je i potpora nešto niža. Podaci za ožujak pokazuju da je aktivacija predsjednika Milanovića veća, a time je i njegov rejting bolji. Bilo bi jako dobro da je njihova prisutnost u medijima nekonfliktna, da pokušaju zagovarati svoje pozicije na konstruktivan način, to bi bilo dobro i za njih dvojicu i za zemlju u cjelini", zaključio je Jokić.