Bačić poručio HSLS-u: "Nama u HDZ-u nitko ne treba na takav način docirati"

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je u utorak nakon sastanka vladajuće većine da su svi članovi koalicije osudili neprimjereno pjevanje Josipa Dabre i rekao kako očekuje da se Dabro ispriča.

Bačić je istaknuo kako je vladajuća većina stabilna i da će u petak na glasovanju novi ministar Alen Ružić dobiti potporu svih članova koalicije. Rekao je i kako je glazbeni izričaj Josipa Dabre bio neprimjeren i štetan, prije svega za Domovinski pokret, ali i da na određeni način radi štetu i vladajućoj većini.

"Taj njegov glazbeni izričaj bio je apsolutno neprimjeren, štetan i nitko to ne može podržati. Svi smo u vladajućoj većini osudili takvo Dabrino pjevanje i mislim da će se i on i Domovinski pokret o tome još ovih dana dodatno izjasniti", rekao je Bačić.

Na novinarsko pitanje očekuje li da se Dabro javno ispriča, ministar je odgovorio da očekuje i da bi jako dobro bilo da se ispriča za ovakav stih koji je otpjevao.

Na pitanje i što smatra da bi bila primjerena sankcija za Dabru odgovorio je da će o načinu razgovora i postupanja s Dabrom na svom sastanku odlučiti Domovinski pokret.

Ministar je rekao i da je vladajuća koalicija stabilna i da je sigurno svih 76 ruku što će se vidjeti, kaže, već na prvom glasovanju.

Na pitanje kako to zna kada HSLS danas nije bio na koalicijskom sastanku, Bačić je odgovorio da se s koalicijskim partnerima može razgovarati i izvan Banskih dvora kada postoje potrebe da se razgovara i potvrdio da će HSLS dići ruku za novog ministra.

Na novinarsko pitanje je li mu neugodno zbog ponašanja člana vladajuće koalicije, odgovorio je da su njegovi stavovi jasni, kao i stavovi HDZ-a i kada je u pitanju Drugi svjetski rat, kada je u pitanju podjela hrvatskog naroda i kada je u pitanju odnos prema svim totalitarizmima.

Dodao je i kako očekuje od svakoga da jednako postupa prema svim totalitarizmima, pogotovo prema zločinima koji su se događali u Domovinskom ratu gdje se često puta preko njih prelazi i olako se komentiraju.

"Da ne govorim da nismo ovako inzistirali kada su pojedini dužnosnici s ljevice govorili kako 45' nije napravljeno dovoljno zločina hrvatskom narodu i da nije bilo dovoljno obračuna na Bleiburgu. Nije to bilo samo sa strane SDP-a, bilo je, čini mi se, i u HSS-u sličnih izjava. To ne opravdava Josipa Dabru, ali isto tako ne opravdava da u medijima i javnosti postoje dvostruki kriteriji prema zločinu u Drugom svjetskom ratu”, istaknuo je Bačić.

Na novinarsko pitanje ima li garanciju Domovinskog pokreta da se slična situacija neće ponoviti tim više jer je HSLS rekao da to više ne želi tolerirati, Bačić je odgovorio da, uz dužno poštovanje prema HSLS-u, njima u HDZ-u nitko ne treba na takav način docirati jer im je potpuno jasno da je Dabrino ponašanje neprimjereno i neprihvatljivo.