Plenković u problemima zbog Dabre? Koalicijski partner poručio: "E sad bi bilo dosta"

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak na svojem je Facebooku komentirao snimku bivšeg ministra iz redova Domovinskog pokreta Josipa Dabre koji pjeva pjesmu čiji stihovi aludiraju na Antu Pavelića kao "vođu svih Hrvata".

Hrebak je poručio da "tolerancija HSLS-a ima svoje granice". Hrebak je čelnik HSLS- a koji s Domovinskim pokretom čini dio vladajuće koalicije HDZ-ova Andreja Plenkovića.

"Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta!", napisao je Hrebak u objavi na Facebooku.