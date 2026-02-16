Plenković osudio Dabrino pjevanje: "Bile su poklade, treba se malo disciplinirati. Zatražit ćemo od njega..."

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Plenković se osvrnuo na novonastalu situaciju nakon objave snimke saborskog zastupnika i bivšeg ministra Josipa Dabre.

Na snimci koja je dospjela u javnost Dabro pjeva stihove koji veličaju Antu Pavelića kao "vođu svih Hrvata". Nakon objave snimke HSLS i njegov predsjednik Dario Hrebak zaprijetili su izlaskom iz vladajuće koalicije. U tom bi slučaju parlamentarna većina pala na 74 zastupnika.

Plenković je na početku čestitao novom ministru Alenu Ružiću.

"Bilo bi smiješno da to ugrozi stabilnost koalicije"

Potom se osvrnuo na Josipa Dabru te je pjesmu nazvao potpuno neprimjerenom i osudio takvo ponašanje.

"Razgovarao sam s Penavom i Hrebakom. Ono što mogu reći da ćemo zatražiti od zastupnika Dabre da se takva praksa ne događa. Prepotstavljam da će se i kolege iz DP-a očitovati o tome. To ne bi trebalo niti će ugroziti stabilnost koalicije. To bi bilo smiješno. Razumijemo reakciju HSLS-a, ništa manje nismo ni mi nezadovoljni ovom situacijom, ali vjerujem da ćemo kroz dijalog pronaći rješenje. Želimo društvo utemeljeno na vrijednostima, tolerantnom i uključivom načelu, a da se ovakva praksa više ne događa jer je to neprimjereno."

"Nije ovo puno drugačije od situacije lani. Tu se treba očito malo disciplinirati. Poklade su bile, ne mogu ja to niti opravdavati niti izražavati razumijevanje niti simpatije. Takva vrsta pjevanja ne spada u katalog omiljenih pjesama nikoga koga ja poznajem. Što ako se ponovi? Nadamo se da neće. Ovo nije najgora stvar koja nam se dogodila u mandatu", poručio je Plenković.

Komentirao najavljenu ustavnu tužbu zbog dočeka rukometaša

Osvrnuo se na doček rukometaša i najavu Grada Zagreba o ustavnoj tužbi. "O tome ćemo kada i ako je podnesu", poručio je Plenković.

"Pravna analiza je obavljena, a radili su je ozbiljni ljudi koji su konstatirali da takav politički zaključak ne proizvodi baš nikakve pravne učinke. Stoga, HDZ niti na razini Grada Zagreba niti na razini države neće pokretati nikakve ocjene ustavnosti ili zakonitosti jer je papir toliko bezvrijedan da to niti ne zavrjeđuje", rekao je Plenković.

"Također, sve one, kojima - kao što je bila praksa prije dva mjeseca - grad onemogući njihove poslovne ili poduzetničke aktivnosti, savjetujemo da svoju zadovoljštinu traže sudskim putem. Tu ćemo završiti ovu priču", dodao je.

"Dabrino pjevanje nema nikakve veze s mojom političkom ostavštinom"

Rekao je da HDZ ne može odgovarati za ono što netko drugi radi.

"Ako netko na pokladama, vjerojatno pod utjecajem alkohola, ničim izazvan pjeva takve pjesme sigurno ih nisam pjevao ja, HDZ... Ne možemo odgovarati za ono što netko radi. To nema nikakve veze s mojom političkom ostavštinom. Moja politička ostavština će biti nešto puno krupnije", rekao je Plenković.

"Što se događalo u proljeće 2024. godine? Što je ova jedna te ista oporba radila na zatvorenom Markovom trgu točno pod prozorom nekadašnjeg mjesta gdje su se održavale sjednice Vlade. Govorili su da bandu treba zapaliti i izbaciti kroz prozor. Imali ste Zorana Milanovića koji ostane predsjednik i kaže Peđi Grbinu da se makne... Imamo Ustavni sud, medije koji to toleriraju i opću histerizaciju hrvatskog političkog prostora i enormnu izlasnost na izbore i unatoč tome pobijedimo SDP... Nema tko nije upro da promijeni političku situaciju. Imate tzv. situaciju nakon travnja gdje svi akteri upiru da DP ne ode s nama u koaliciju... Ovi isti iz SDP-a bili bi sretni da su vidjeli iskru u Penavinom oku i da je on otišao lijevo. Onda bi bio okej", poručio je Plenković na pitanje novinara je li takvo pjevanje njegova politička ostavština.

"Taj lijevi političko-medijsko-komentatorski zagrebački dio scene postoji samo tu", poručio je Plenković pa dodao: "Odite sa mnom u Dubrovnik, Osijek, Varaždin, Pulu, Rijeku, Gospić, Bjelovar, Koprivnicu... Nigdje te izvanrednosti nema".

"Sigurno nije bio zaključak parlamentarne većine da Dabro ode na poklade u Komletince i da to pjeva. To što jedan čovjek napravi njegova je osobna odgovornost. To s koalicijom, čak ni s DP-om, a kamoli s nama, nema veze", poručio je Plenković.

