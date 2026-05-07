Jesu li se putnici smrtonosnim virusom zarazili u ovoj zemlji? Traje napeta istraga

Argentinske vlasti i stručnjaci pokušavaju utvrditi je li upravo ta država izvor smrtonosnog izbijanja hantavirusa koje je pogodilo kruzer na putu prema Antarktici. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su se neki putnici već vratili u svoje matične države.

Kruzer je isplovio iz Argentine, države koja prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ima najveću učestalost ove rijetke bolesti koju prenose glodavci u Latinskoj Americi. Istražitelji pokušavaju rekonstruirati kontakte i utvrditi gdje je došlo do zaraze.

Argentinsko ministarstvo zdravstva objavilo je u utorak da je od lipnja 2025. zabilježena 101 zaraza hantavirusom, gotovo dvostruko više nego godinu ranije.

Evakuacija putnika zaraženih hantavirusom Foto: Afp

Soj hantavirusa poznat kao Andes virus, koji se pojavljuje u Južnoj Americi, može izazvati težak i često smrtonosan plućni sindrom. Argentinsko ministarstvo zdravstva navodi da je tijekom prošle godine bolest bila smrtonosna u gotovo trećini slučajeva, piše Guardian.

Tri putnika umrla

Vlasti su potvrdile da su putnici s broda MV Hondius bili pozitivni na Andes virus.

Kruzer MV Hondius Foto: Afp

Dosad su umrla tri putnika. Jedna osoba nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoafričkoj Republici, a još troje putnika evakuirano je s broda u srijedu. Još jedan muškarac, koji je ranije napustio kruzer, bio je pozitivan na testiranju u Švicarskoj.

Argentina je u srijedu objavila da šalje genetski materijal virusa i opremu za testiranje u Španjolsku, Senegal, Južnoafričku Republiku, Nizozemsku i Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi pomogla u otkrivanju virusa.

Osobe se najčešće zaraze kontaktom sa zaraženim glodavcima ili njihovim urinom, izmetom i slinom. Prijenos s osobe na osobu rijedak je, no kod soja Andes u ranijim je epidemijama zabilježeno ograničeno širenje među bliskim kontaktima.

Dodatnu zabrinutost izazvalo je i 23 putnika koji su, prema pisanju španjolskog El Paísa, iskrcani s broda na otoku Sveta Helena 23. travnja. "Ondje sada lutaju 23 osobe, a do prije tri dana nitko ih nije kontaktirao", rekao je za novine jedan putnik koji je želio ostati anoniman.

Prema navodima medija, dio te skupine vratio se u svoje države, uključujući Sjedinjene Američke Države. New York Times piše da su američki putnici pod nadzorom u saveznim državama Georgiji, Kaliforniji i Arizoni, no zasad nitko od njih ne pokazuje simptome bolesti.

WHO navodi da je prva smrt na kruzeru zabilježena 11. travnja, kada je umro 70-godišnji Nizozemac. Njegovo tijelo iskrcano je gotovo dva tjedna kasnije na Svetoj Heleni. Njegova 69-godišnja supruga avionom je otputovala iz Svete Helene u Južnoafričku Republiku, gdje joj je pozlilo u zračnoj luci u Johannesburgu. Umrla je u bolnici 26. travnja. Treća putnica, državljanka Njemačke, umrla je 2. svibnja.

Argentinske vlasti pokušavaju utvrditi gdje su se zaraženi putnici kretali prije ukrcaja na kruzer pod nizozemskom zastavom u Ushuaiji, gradu na krajnjem jugu Argentine poznatom kao "kraj svijeta". Nakon što rekonstruiraju njihova putovanja, planiraju identificirati kontakte, izolirati bliske kontakte i pojačano pratiti moguće nove slučajeve.

Argentinska vlada navela je da je nizozemski bračni par prije ukrcaja razgledavao Ushuaiju te putovao Argentinom, Urugvajem i Čileom.

Inkubacija virusa može trajati između jednog i osam tjedana, zbog čega je teško utvrditi jesu li se putnici zarazili prije polaska iz Argentine prema Antarktici 1. travnja, tijekom zaustavljanja na udaljenom južnoatlantskom otoku ili na samom brodu.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus ranije je na društvenoj mreži X objavio da organizacija surađuje s operaterima kruzera kako bi pratila zdravstveno stanje putnika i posade te pomogla državama u medicinskom praćenju i evakuaciji osoba kojima je to potrebno.

"Dodatno praćenje putnika na brodu i onih koji su se već iskrcali pokrenuto je u suradnji s operaterima broda i nacionalnim zdravstvenim vlastima", poručio je. Dodao je da je "ukupan rizik za javno zdravlje zasad nizak".

"Klimatske promjene povećavaju rizik širenja virusa"

Nakon evakuacije troje putnika, kruzer s gotovo 150 osoba na brodu dobio je dopuštenje španjolskih vlasti za pristajanje te može nastaviti trodnevno putovanje prema Kanarskim otocima. No odluka je izazvala prijepore pa je predsjednik Kanarskih otoka izrazio zabrinutost zbog pristajanja broda na Tenerifima.

Brod je bio usidren kod Zelenortskih Otoka dok su trajale pripreme za evakuaciju članova posade, a u srijedu navečer nastavio je put prema Kanarskim otocima.

Među evakuiranima je i 56-godišnji Britanac Martin Anstee, vodič ekspedicije na brodu. Telegraph piše da su s njim evakuirani i 41-godišnji nizozemski liječnik s broda te 65-godišnji njemački putnik.

Argentinski stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene povećavaju rizik širenja hantavirusas, a stručnjaci za javno zdravstvo navode da više temperature pogoduju širenju virusa jer glodavci koji ga prenose mogu opstati na većem broju područja.