Hrvat uhićen u međunarodnoj akciji! Vodio veliku grupu s pedofilskim sadržajem, spolno zlostavljao maloljetnicu

Policija Primorsko-goranske županije i Služba kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije, zajedno s australskom policijom i Europolom, provele su veliko kriminalističko istraživanje protiv 29-godišnjeg hrvatskog državljanina. Sumnjiče ga za više teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Utvrđeno je da je osumnjičeni na zapadu Hrvatske, tijekom duljeg vremena, spolno zlostavljao maloljetnu djevojčicu. Prije toga pokazivao joj je sadržaje koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece i više puta je spolno uznemiravao.

Osim toga, sumnjiči se da je putem interneta i aplikacija za dopisivanje stvarao, čuvao, dijelio i vodio grupe s materijalima koji prikazuju spolno zlostavljanje djece.

Daljnjim istraživanjem otkriveno je da je počinio još pet kaznenih djela – četiri zbog iskorištavanja djece za pornografiju i jedno zbog povrede privatnosti djeteta.

Kako je operirao

Policija sumnja da je muškarac preko aplikacija s end-to-end enkripcijom (koje omogućuju tajnu komunikaciju) organizirao i upravljao grupom s više od 250 članova iz različitih zemalja. U toj grupi međusobno su dijelili i pregledavali materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Tijekom pretrage njegovih uređaja policija je pronašla više od 250 fotografija i videozapisa s takvim sadržajima.

Komunicirao je s najmanje 20 djece iz Hrvatske i desetak djece iz drugih država. U videopozivima s njima imao je seksualno eksplicitne razgovore, pokazivao svoje spolovilo i sve snimao bez znanja žrtava.

Policija je potvrdila da su neka djeca s njim komunicirala iz svojih domova dok su roditelji bili u kući – ponekad čak i u istoj prostoriji. Neka djeca razgovarala su s njim i tijekom nastave u školi putem videoprijenosa.

Zajednička istraga

Australska policija prva je otkrila osobu koja je na internetskoj platformi dijelila sadržaje seksualnog zlostavljanja djece i vodila grupu s više od 250 članova. Preko Europola podatke su poslali hrvatskoj policiji jer su posumnjali da je počinitelj iz Hrvatske i da je u kontaktu s djetetom žrtvom.

Hrvatska policija u nekoliko je dana otkrila tko je osumnjičeni i započela istragu. Uspjeli su brzo identificirati dijete žrtvu, pružiti mu zaštitu i uključiti stručnjake za pomoć.

Istovremeno su preko Europola dobili i informacije od američkog Nacionalnog centra za nestalu i eksploatiranu djecu (NCMEC), koje su potvrdile da ista osoba iz Hrvatske dijeli takve materijale putem aplikacija za chat.

Policija i dalje radi na otkrivanju svih mogućih žrtava i prikupljanju digitalnih dokaza.

Roditelji, oprez!

Policija poziva roditelje i skrbnike da razgovaraju s djecom o njihovu ponašanju na internetu, prate s kim se dopisuju i što dijele te da svaku sumnju na zloporabu ili neprikladnu komunikaciju odmah prijave policiji.

Roditeljski nadzor nije samo pravo već je i zakonska obveza – prema članku 95. Obiteljskog zakona, roditelji moraju štititi dijete od komunikacije i druženja koji mu mogu naštetiti, upozoravaju iz policije.