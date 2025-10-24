Obavijesti Foto Video Pretražite
deseci žrtava

Hrvat uhićen u međunarodnoj akciji! Vodio veliku grupu s pedofilskim sadržajem, spolno zlostavljao maloljetnicu

Piše K. Č., 24. listopada 2025. @ 09:45 komentari
Najnovija vijest Foto: DNEVNIK.hr
Uhićen je 29-godišnjak zbog višestrukog spolnog zlostavljanja djeteta i distribucije materijala seksualnog zlostavljanja djece putem aplikacija.
  1. Ilustracija
    Struka upozorava

    Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici: Ovo su najčešći simptomi
  2. Poplava u Svetoj Klari
    Nevrijeme

    Drama u Zagrebu! Poplava zbog obilne kiše, ceste plivaju, voda ulazi u podrume: "Oni su krivi za štetu!"
  3. Semafor s četiri svjetla
    Zvuči nestvarno

    Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
