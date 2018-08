Sudeći po izaslanstvu koje premijer Andrej Plenković vodi sa sobom, migrantska kriza, ekonomski, odnosno gospodarski odnosi Hrvatske i Njemačke bit će prioritet.

Što se tiče ekonomskih odnosa, nama su odnosi s Njemačkom izuzetno važni. Najvažnija je to gospodarska sila s kojom surađujemo. Ako ćemo samo govoriti o turizmu, to je više od dva milijuna Nijemaca koji godišnje dolaze u Hrvatsku i tu su također na samoj listi prioriteta.

Reporter Mislav Bago javio se uživo iz Berlina.

Angela Merkel svaki puta na sastanku s Hrvatskim izaslanstvom govori kako Hrvatska nije privlačna stranim investitorima. Kasnije doznamo da je u pitanju činjenica da se ona kao njemačka kancelarka bori za svoje njemačke tvrtke, ponajprije je tu u pitanju Deutsche Telekom. Pitanje je što i kako Hrvatska može ponuditi.

Ali riječi će biti i o široj europskoj priči. Angeli Merkel pred europske izbore važno je vidjeti i opipati puls svojih kolega, kako se boriti protiv desnih stranaka, isključivih političkih opcija.

A migrantska kriza je ono što je umalo srušilo njezinu Vladu. Hrvatskoj ta migrantska priča prijeti. Premijer Plenković će s kancelarkom Merkel razgovarati i o tome.

Želja EU je da se migranti što je dalje moguće odvuku od zapadnog Balkana i da se vrate tamo gdje su i bili, to je sjeverna Afrika i Turska. Malo je to vjerojatno. Hrvatska će zasigurno u toj obrani granice, iako nije u Schengenu trebati pomoć europskih snaga. Novac će biti potreban i zemljama zapadnog Balkana.

Merkel je upravo zbog migrantske krize primila nedavno i crnogorskog premijera, ali i srbijanskog i BiH premijera. To joj je prioritet zbog njezinih unutarkoalicijskih odnosa. Na toj je migrantskoj krizi umalo i pala.

Premijer dočekan u veleposlanstvu

Uz klapsku intonaciju hrvatske himne, Andrej Plenković dočekan je u hrvatskom veleposlanstvu u Berlinu.

''Hrvati u Njemačkoj su poveznica između ove dvije prijateljske zemlje. Vi ste poveznica jačanja gospodarskih odnosa, stvaranja pozitivne slike o Hrvatskoj'', rekao je premijer okupljenima.

Hrvata u Njemačkoj je svake godine sve više. ''Velik dio odlazi zauvijek i ne želi se više vratiti. To je žalosno. To je ta realnost. Ogorčeni su, odlaze ogorčeni i to se u njima vidi'', kazao je fra Edvard Sokol, iz Hrvatske katoličke misije u Berlinu.

''Radna mjesta u Hrvatskoj bi moglo izgubiti 80 tisuća ljudi, a vrlo rado će im otvoriti Njemačka svoja vrata.

Očekujemo da Hrvatska zauzme proaktivno stajalište, da se bori za svoje ljude'', istaknuo je Zoran Andročec, predstavnik INGRA-e u Njemačkoj.

Plenkovićev prvi susret s Angelom Merkel bio je u prosincu 2016. Razgovarali su o ulasku Srbije u Europsku uniju i stanju u BiH. U srpnju prošle godine, susreli su se tek usput u Trstu, na sastanku zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana. Novi sastanak bio je u lipnju ove godine u Munchenu, u jeku političke krize u Njemačkoj, kada su se protiv kancelarke zbog pitanja migranata zamalo pobunili njezini dugogodišnji koalicijski partneri.

Plenković će u srijedu razgovarati i s gospodarstvenicima zemlje koja je hrvatski najvažniji gospodarski partner.

