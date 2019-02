Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu kako vjeruje da će HDZ podržati predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović nakon što objavi da ide u utrku za drugi mandat.

Grabar Kitarović bila je kandidatkinja HDZ-a na izborima 2014., no zbog povremenih neslaganja s premijerom i vladom nagađalo se da bi joj HDZ mogao uskratiti potporu na izborima krajem 2019.

Šefica države još nije objavila kandidaturu za novi mandat na Pantovčaku.

Plenković kaže da Grabar-Kitarović "kvalitetno i angažirano" obavlja svoj posao i da ima još godinu dana da ispuni svoj program.

"Kada je riječ o budućoj kandidaturi, stvari ostaju na onim pozicijama koje smo ranije rekli. Najvažnije je da najprije čujemo njezinu čvrstu i jasnu odluku i nakon toga vjerujem da će je HDZ podržati", rekao je premijer novinarima u Muenchenu.

Sa Stoltenbergom o avionima

Plenković je na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergrom razgovarao o nabavi borbenih zrakoplova.

"Spomenuli smo kao temu. On je naravno dobio tu informaciju, ali nismo mi kupovali avione, odnosno išli u proces nabave preko NATO-a. To je bilo nevezano. Nitko to ne radi na taj način, to svi rade individualno", kazao je premijer.

"Theresa May čisti tuđi nered"

Plenković se na konferenciji osvrnuo i na probleme s Brexitom.

"Theresa May čisti nered koji je ostavio njezin prethodnik David Cameron. To je bio posve nepotreban refererendum i svi živimo s posljedicama loših političkih procjena prethodnog britanskog premijera. Budimo otvoreni, Theresa May zapravo čisti tuđi nered. Žalimo zbog te odluke, mislimo da ona nije dobra, dapače da je loša i za Britaniju i za EU, ali zajedno s ostalim članicama radimo na tome da do toga dođa na uređen način", istaknuo je Plenković i istaknuo da je za Hrvatsku najvažniji uređen i predvidljiv izlazak Britanije iz EU.

Osim na raspravi o budućnosti Europe, o brexitu je na marginama konferencije Plenković razgovarao i s glavnim europskim pregovaračem Michelom Barnierom.

On se također susreo s Markusom Soederom, premijerom Bavarske u kojoj živi 100 tisuća Hrvata, uključujući 50.000 u Muenchenu. Bavarci čine trećinu svih turista koji dolaze u Hrvatsku.

O europskom proračunu od 2021. do 2027. bilo je riječi na sastanku s europskim povjerenikom Guntherom Oettingerom kojemu je prenio da su Zagrebu najvažniji fondovi za kohezijsku i poljoprivrednu politiku te za sigurnost i migracije.

Plenković se sastao i s kosovskim premijerom Ramushom Haradinajem, a do kraja dana trebao bi razgovarati i s predsjednikom Crne Gore i Rumunjske Milom Đukanovićem i Klausom Iohannisom te s predsjednikom kluba pučana u Europskom parlamentu Manfredom Weberom. (D.I/Hina)