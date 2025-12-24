Božićna čestitka premijera Plenkovića: "Optimizam i radost potrebniji su nam više nego ikad prije"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u srijedu božićnu čestitku Hrvatima u domovini i inozemstvu i svim sugrađanima, u kojoj ističe kako je Božić blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva, a u vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su više nego ikad.

"Božić je najradosniji kršćanski blagdan, blagdan ljubavi i obiteljskog zajedništva. To je vrijeme okupljanja s najbližima, ali i razdoblje koje nas potiče na plemenitost i solidarnost, osobito na brigu za najpotrebitije u našem društvu. U vremenu globalne nesigurnosti i neizvjesnosti, optimizam i radost Božića potrebniji su nam više nego ikad prije. Njegova univerzalna poruka podsjeća nas na važnost poštovanja temeljnih ljudskih vrijednosti te budi nadu u bolje i mirnije sutra", istaknuo je premijer Plenković u božićnoj čestitci, priopćeno je iz Vladinog Ureda za odnose s javnošću.

"Ovaj veliki blagdan uvijek nas iznova potiče na promišljanje o vlastitim odlukama i postupcima, ali nas i osnažuje u suočavanju s izazovima koji su pred nama. Njegujući međusobno povjerenje i uzajamno poštovanje, nastavimo zajedno graditi još bolju, uspješniju i razvijeniju Hrvatsku", dodao je Plenković.

"U ime Vlade i osobno, od srca vam želim obilje zdravlja, mira i radosti, kao i toplinu obiteljskog i prijateljskog zajedništva. Posebnu zahvalnost upućujem svima koji će i božićne blagdane provesti radno, u službama bez kojih naše zajednice ne mogu funkcionirati ni u blagdansko vrijeme. Sretan i blagoslovljen Božić!", naveo je premijer Plenković u božićnoj čestitci hrvatskim građanima u domovini i inozemstvu.

Andrej Plenković Foto: Josip Bandic / CROPIX

Jandroković u božićnoj čestitki istaknuo važnost zajedništva, solidarnosti i mira

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je svim hrvatskim građankama i građanima te Hrvaticama i Hrvatima u domovini i svijetu božićnu čestitku u kojoj je istaknuo važnost zajedništva, solidarnosti i mira.

"Svim Hrvaticama i Hrvatima u Domovini i iseljeništvu, kao i svim građankama i građanima Republike Hrvatske, uime Hrvatskoga sabora i osobno želim čestit i blagoslovljen Božić! U rođenju Isusa Krista utjelovljene su pobjeda ljubavi, milosrđa i nade koje životima vjernika daju jedinstveni smisao, kao i nadahnuće za svakodnevne izazove. Blagdan je to koji u naše obitelji uvijek donosi posebnu radost, podsjećajući nas sve na važnost njegovanja zajedništva", stoji u čestitki.

Tomu smo zajedništvu, napominje Jandroković, na poseban način mogli svjedočiti i ovog Došašća, dok su se na misama zornicama u crkvama diljem Hrvatske mnogobrojni vjernici okupljali u iščekivanju najradosnijeg kršćanskog blagdana.

Takva adventska priprava veseli i zbog toga što nedvojbeno potvrđuje koliko je u našem narodu i dalje živa vjera u Boga. Iznova nas podsjeća i na snagu naših kršćanskih korijena, kao neizostavnog dijela naše povijesti i naše sadašnjosti, naše kulture i baštine te naših vrijednosti, koje moramo prenositi na mlađe naraštaje, dodao je.

Predsjednik Sabora ističe kako je u srži tih kršćanskih vrijednosti i trajni poziv vjernicima da kroz konkretna djela milosrđa djelatno svjedoče humanost i brigu za bližnje, osobito za naše najranjivije sugrađane te da u društvu uvijek budu ona snaga koja gradi mostove zajedništva, solidarnosti i mira.

Naročito je to važno danas, dodaje, u vremenu rastućeg globalnog nespokoja, sve češćih sukoba, kriza i društvenih podjela. U takvom su svijetu upravo kršćani osobito pozvani promicati optimizam nasuprot beznađu, uvažavanje nasuprot isključivosti te razumijevanje nasuprot prijeziru ili osudi.

Neka nas Božić, kao istinsko Svjetlo koje u konačnici nadjačava svaku tamu, dodatno potakne na takvo djelovanje. Neka učvrsti i oplemeni našu vjeru te donese mir, ljubav i radost u srca i domove svih ljudi dobre volje diljem naše Domovine i svijeta. Još jednom, svima od srca želim čestit, blagoslovljen i miran Božić!, napisao je Jandroković.