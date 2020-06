Premijer Andrej Plenković komentirao je u srijedu navode DORH-a da iz njihovih redova nisu curile informacije tijekom istrage u aferi vjetroelektrane. Plenković je poručio da ne zna kako DORH može znati da informacije nisu otkrivene s njihove strane.

USKOK je u utorak priopćio kako oni i DORH u slučaju curenja informacija o istrazi Josipe Rimac i ostalih ''nisu izvor informacija objavljenih u medijima jer svako objavljivanje istrage šteti probicima kaznenog postupka, zbog čega je policiji u utorak naloženo provođenje izvida''.

Plenković: Kako to mogu utvrditi?

Premijer Andrej Plenković na Hrvatskom radiju kazao je da ne zna kako je moguće da DORH tvrdi kako informacije nisu procurile iz njihovih redova.

''Ne znam kako DORH tako lakonski zna da nije do njih. Kako su oni to utvrdili? Da onda vidimo tko je. Pa nije ovo prvi takav slučaj u ovom mandatu. Imali smo slučaj da netko fabricira SMS-ove mene kao predsjednika Vlade i potpredsjednice, i nikome ništa. Koji postupak traje protiv toga? Gdje su ti ljudi, što su napravili u vezi toga? I sada imate ovakvu situaciju. Normalno da ću biti nezadovoljan, to je nenormalno da se tako nešto događa. To se sigurno nije dogodilo jer se netko pridržavao pravila i kodeksa. Te službe moraju utvrditi kako je to kod njih moguće, to sigurno nije do Vlade'', rekao je.

Oštro o Milanoviću

Plenković se osvrnuo i na jučerašnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je za premijerove riječi da za sve treba imati iste aršine poručio da je to opasno ponašanje. ''Jedno je reći da treba pokrenuti istragu jer postoje sumnje. Drugo je reći, kad si progurao kandidatkinju za DORH, da istraga koja je pokrenuta treba krenuti u određenom smjeru i da svi moraju biti mjereni istim aršinom... Neki ljudi naprosto pucaju pod pritiskom. Ova vrsta ponašanja je opasna'', rekao je Milanović.

Plenković je odgovorio da je Milanović na sučeljavanju tijekom kampanje 2016. godine ''jasno aludirao kako bi on to utjecao na DORH''.

''Za razliku od njega, meni nije ni na kraj pameti da utječem na DORH. Što se tiče mene i HDZ-a, nema nedodirljivih. A što se tiče činjenice da postoje neke kaznene prijave, ja sam onda samo rekao da treba imati ista pravila za sve. To nije pritisak, to je politički statement'', rekao je premijer.

''Gdje toga ima?''

''Što se tiče komentara predsjednika, pa to je predsjednik koji ne poštuje Dan državnosti. Pa toga nema nigdje. Gdje ima toga da predsjednik države ne poštuje Dan državnosti svoje države koji je Sabor usvojio? Dajte mi nađite jedan primjer da ste to negdje čuli'', zaključio je Plenković.

Na pitanje koliko afera vjetroelektrane može naštetiti HDZ-u na predstojećim izborima, Plenković je kazao da je HDZ bio jasan.

''Svake radnje koje imaju naznake korupcije moraju i bit će sankcionirane, prije svega pravosudna tijela, a mi smo donijeli i političku odluku'', rekao je predsjednik HDZ-a i istaknuo da je stranka provela sankcije. Dodao je da se klijentelizam može iskorijeniti tako da ''DORH i policija rade svoj posao bez uplitanja''.