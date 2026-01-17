Gužve na ovoj granici mogle bi postati prošlost: Najavljuju je desetljećima, a kada će ju realizirati?

Gužve na ulazu i izlazu iz Hrvatske, posebno s istarske strane, mogle bi uskoro postati prošlost. Desetljećima najavljivana brza cesta kroz Sloveniju dobila je novu, najkonkretniju najavu do sada.

Brza cesta Dragonja–Kopar, koja se spominjala s obje strane granice, konačno dobiva konkretnu realizaciju.

Nedavni posjet slovenske ministrice infrastrukture Alenke Bratušek Kopru donio je i jasnu poruku, a to je da državni prostorni plan za cestu bude prihvaćen do 2027. godine. Za Istru bi to značilo rješavanje prometnog čepa na ulazu u zemlju, koji ljeti često uzrokuje kolone od Kopra preko doline Dragonje sve do hrvatske granice.

Kako bi izbjegli gužve, mnogi vozači tada koriste lokalne ceste, nespremne za toliku količinu prometa, što dodatno opterećuje Buzet, Ćićariju i Bujštinu.

Iako je pred stanovnicima još dug put do vožnje novom brzim cestom, najava slovenske vlade predstavlja značajan pomak prema smanjenju prometnih zastoja i rasterećenju graničnog područja.

