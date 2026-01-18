Stiže novi hladni val, DHMZ objavio upozorenja za neke regije

Slavoniju će od slijedećeg tjedna "stegnuti" zima i niske temperature, a na veliku opasnost na hladne valove u Osječkoj regiji u ponedjeljak, utorak i srijedu upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Umjerena opasnost na hladne valove u ponedjeljak, utorak i srijedu bit će u Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji, a u Gospićkoj regiji u utorak i srijedu.

Izlaganje niskim temperaturama u hladno zimsko vrijeme može uzrokovati štetne posljedice na zdravlje te dovesti do ozeblina, promrzlina, smrzotina i opće pothlađenosti tijela, hipotermije.

Kako bi se zaštitili, važno je pridržavati se preporuka i pratiti vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, ako to nije prijeko potrebno.

Važno je odjenuti više slojeva tople odjeće, a usta je dobro prekriti šalom zbog sprečavanja direktnog udisanja hladnog zraka što je posebno važno za bolesnike s bolestima srca i dišnih puteva.

Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporuča se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

U slučaju kiše koja se ledi u dodiru s tlom, smrzavanja ili snijega na tlu, treba biti oprezan radi klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju.

Kod niskih temperatura treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

U slučaju da se kod onih osoba koje duže borave na otvorenom kao što su izletnici, planinari, alpinisti, vojnici pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina poput trnjenja u gubitka osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol, treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporuča se dati tople bezalkoholne napitke - čaj ili juhu te potražiti stručnu medicinsku pomoć i nazvati: Hitnu medicinsku službu - 194 ili Centar za žurne službe - 112.