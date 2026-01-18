Šokantan plan Trumpa: Želi novi UN uz nevjerojatnu cifru za članstvo?

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa žele da države plate milijardu dolara kako bi ostale u njegovom Odboru za mir, prenio je Bloomberg News, pozivajući se na nacrt povelje o osnivanju tog tijela za koje dio američkih medija tvrdi da je zamišljeno kao alternativa Ujedinjenim narodima.

Osnivanje Odbora za mir najavljeno je ovaj tjedan, nekoliko mjeseci nakon što je postignuto krhko primirje u Gazi, kao tijelo za nadzor demilitarizacije i obnove Gaze, kao i uspostavljanje prijelazne palestinske vlade. No, američki mediji na temelju nacrta povelje sada pišu da je Trump zamislio odbor kao instituciju sa širim ovlastima, svojevrsnu alternativu Ujedinjenim narodima, organizaciji koju dugo kritizira.

"Velika mi je čast objaviti da je osnovan ODBOR ZA MIR. Njegovi članovi uskoro će biti objavljeni, no sa sigurnošću mogu reći da je riječ o Najboljem i Najprestižnijem odboru koji je ikad igdje formiran", napisao je Trump u petak na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Bloomberg u nedjelju piše da je odbor u povelji opisan kao "međunarodna organizacija kojoj je cilj promicati stabilnost, obnoviti pouzdano i zakonito upravljanje te osigurati trajan mir na područjima pogođenima ili pod prijetnjom sukoba".

Atlantic piše kako će više informacija biti objavljeno na nadolazećem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu koji kreće u ponedjeljak.

Američki predsjednik najavio je da će se odbor sastojati od "najvažnijih čelnika najvažnijih nacija".

Bloomberg piše kako bi Trump bio njegov inauguracijski predsjednik i odlučivao o tome tko je član, a svaka država bi sudjelovala u radu tog tijela ne duže od tri godine od stupanja povelje na snagu, osim ako uplati milijardu dolara.

Odluke bi se donosile glasom većine država, no uz potvrdu predsjednika tog tijela, prenosi američki medij.

Bijela kuća je priopćila da Bloombergovo izvješće pogrešno te je naglasilo da ne postoji cijena za pridruživanje odboru, prenosi Reuters.

"To jednostavno pruža stalno članstvo partnerskim državama koje pokažu duboku predanost miru, sigurnosti i blagostanju", napisala je Bijela kuća na platformi X.