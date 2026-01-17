Od tostera do perilica rublja, građani sve češća meta: "Čak i bojler koji kupite se spaja na internet..."
17. siječnja 2026. @ 22:53
Usisavači, perilice rublja, tosteri, bojleri – sve se više kućanskih uređaja digitalizira i povezuje s internetom. Time postaju i potencijalna meta kibernetičkih napada. Europska unija novim zakonom želi povećati sigurnost digitalnih proizvoda.
Cyber Resilience Act europski je zakon koji bi trebao donijeti višu razinu zaštite za sve žičane i bežične uređaje spojene na internet. Jer hakerski napadi građanima nisu nepoznanica.
"Preko Instagrama bi bili story, ono, platite mi za ne znam umjetničku akademiju, tako nešto i onda link. Jednom sam stisla, a onda sam skužila da nije, od tada više ne stišćem i mijenjam lozinke stalno", kazala je Lucija iz Zagreba.
"Stvarno treba biti oprezan što otvaramo, tko nam šalje, što nam šalje", rekao je Matej iz Zagreba.
Zakon je donesen 2024. godine, a u potpunosti stupa na snagu iduće godine. Kupcima će omogućiti jasne informacije o razini sigurnosti digitalnih proizvoda koje koriste. Ipak, stručnjaci su skeptični.
"U praksi koliko je to provedivo ne znam. U teoriji to jako lijepo zvuči. Ali u praksi zaštititi uređaj od svih vrsta napada kojih ima nekoliko tisuća i puno više tipova, samo tipova koji se manifestiraju na razne načine. Koliko je to provedivo, to je dosta upitno", rekao je Leon Juranić, poduzetnik i etički haker.
S današnjom digitalizacijom sve više je uređaja spojeno na internet. Uređaji za koje ni sami ne bismo pomislili da mogu biti ugroženi. Koji su to sve uređaji i kakve će sve mjere morati poduzeti proizvođači kako bi zaradili europski certifikat kibernetičke sigurnosti pogledajte u prilogu DamijanaJevtovića, reportera Dnevnika Nove TV.