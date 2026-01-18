Užas na istoku Hrvatske: U opožarenoj kući pronađeno tijelo

U petak poslijepodne izbio je požar u obiteljskoj kući u Iloku, a unutar objekta pronađeno je tijelo zasad nepoznate osobe.

Policija je dojavu zaprimila oko 13:09 sati, a na teren su odmah upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Ilok, koji su brzo lokalizirali požar.

Nakon što se osiguraju svi uvjeti, policija će u suradnji s inspektorom zaštite od požara provesti očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio uzrok požara i okolnosti smrti.

Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida.